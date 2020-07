Los partidos defienden la libertad de prensa ante los ataques de Podemos

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de campaña en Bilbao, ha vuelto a referirse a su relación con el 'caso Dina', todo a raíz de la investigación judicial por el robo de la tarjeta del móvil de su ex asesora, que Iglesias tuvo en su poder durante meses. Comenzó diciendo que tenía una “sensación distópica” por el coronavirus y que eso le invitaba a reflexionar sobre “los cambios y las resistencias a los cambios” y “la relación tan extraña entre lo posible y lo imposible”. Subrayó que hace un año (fecha del fracaso de las negociaciones con el PSOE) nadie se imaginaba que habría ministros de Unidas Podemos en el Gobierno “y que ‘el coletas’ iba a ser vicepresidente”, porque les advertían de que el poder haría todo lo posible por impedirlo. “Lo hicieron, pero no nos ganaron”, sentenció, en lo que pareció una respuesta a las informaciones del periodista de Antena 3 Noticias Vicente Vallés. Reivindicó que, antes de la llegada del covid, el programa que firmaron con el PSOE “se cumplía” e introducía “algunos cambios irreversibles” como el SMI, prohibir los despido por baja médica y el consentimiento explícito de la mujer en las relaciones sexuales; fijando así en el Derecho “posiciones respecto a las que ya sea muy difícil retroceder”. “Por eso había tantas resistencias a que entráramos en el Gobierno”, insistió sin entrar en más detalles sobre tales resistencias.

Vuelta a las cloacas

Según dijo, esos sectores “pensaban que el Gobierno de coalición no iba a aguantar” al coronavirus, y, al comprobar que el ejecutivo está “más fuerte que nunca y no lo pueden soportar”, “sacan otra vez a los protagonistas de la cloaca a intentar acabar con nosotros”. Sin más menciones a tales cloacas, interpretó que “la ferocidad del poder lo que demuestra es su crisis y su decadencia” y que algunas cosas están cambiando, como la derrota de la estrategia de la austeridad, desaconsejada hasta por el FMI. “¿Qué le queda al PP? El insulto, el grito, la provocación”, se preguntó y respondió, para a continuación atribuir a que algunos tratan de “desestabilizar” y “dividir” al Gobierno cuando “pretenden decir que es posible un acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado con Ciudadanos.

Críticas generalizadas a Podemos

A las declaraciones de Pablo Iglesias, que habló de "presuntos periodistas que ha dicho que no serían tan graves las cloacas que no consiguieron que Podemos no estuviera en el Gobierno", se han sumado las acciones en las redes sociales, como la del portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. Con rápida respuesta en las mismas redes con la etiqueta #YoSoyVicenteValles. La campaña de Podemos contra la prensa que informa libremente sobre el "caso Dina" también está provocando un aluvión de reacciones en la política. Todos los partidos, incluído el PSOE, han salido hoy en defensa de la libertad de prensa.

Para el presidente del PP, Pablo Casado, recuerda una famosa frase Thomas Jefferson: "Yo prefiero tener Prensa sin Gobierno que Gobierno son Prensa". El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, dice que Iglesias se defiende atacando a los jueces y a os medios de comunicación "y esto es intolerable". Para Jorge Buxadé, de Vox, "Podemos se ha lanzado a un ataque contra la libertad de prensa". También los socios de Gobierno de Podemos, el PSOE, dicen, Rafael Simancas, que confían en la libertad e prensa, uno de los pilares de la democracia". Sobre el 'caso Dina' no se pronuncian, dicen confiar en la Justicia.