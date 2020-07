Vicente Vallés explica la respuesta de Pablo Echenique a las preguntas de los periodistas sobre el 'caso Dina'

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no ha querido pronunciarse este miércoles sobre las últimas novedades en torno al caso Dina y el papel del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, porque son "detalles que están 'sub iudice'", y se ha limitado ha defender que lo que sí es una "evidencia" es que el PP creó, cuando gobernaba, unas "cloacas del Estado" y una "parapolicía" desde el Ministerio del Interior para desprestigiar a adversarios políticos, como Podemos.

Iglesias quería que se le considerara perjudicado en la causa, pero el juez le retiró esa condición. Ahora, el magistrado puede seguir adelante con las investigaciones, o bien puede cerrar el caso si no ve nada jurídicamente destacable en el hecho de que Iglesias tuviera en su poder la tarjeta de memoria de ese teléfono móvil, y solo meses después se la devolviera a su legítima propietaria. Cuando lo hizo, la tarjeta estaba destruida y no se pudo recuperar la información que contenía.

Echenique se ha dirigido así a las preguntas de los periodistas: "Yo no me voy a referir a detalles que están 'sub iudice'. Quiero dejar de manifiesto algunas evidencias que conocemos, porque son públicas y están comprobadas".

Además, Echenique ha hecho referencia al audio de la declaración de Villarejo ante el juez en marzo de 2019 después de que se abriera, dentro de la macrocausa Tándem, la pieza 10, conocida como 'Dina', que investiga el robo del teléfono móvil de la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham.

En concreto, el dirigente de Podemos ha afirmado que Villarejó aseguró entonces que entregó a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía el "pen drive" con el contenido del móvil de la exasesora de Iglesias, antes de que se publicara en los medios de comunicación. "Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar y es qué hizo la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado", ha apostillado.