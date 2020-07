Pablo Iglesias carga contra políticos, periodistas y medios de comunicación a raíz del 'caso Dina'

Pronto podría discutirse en el Congreso la situación judicial del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, y cómo esa situación judicial afecta a su situación política a raíz del 'caso Dina'

En noviembre de 2015, Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, denunció el robo de su teléfono móvil. Dos meses después, la tarjeta de memoria de ese teléfono llegó a la revista 'Interviú'. Sus periodistas comprobaron que esa tarjeta contenía información sobre Pablo Iglesias, y tomaron dos decisiones: no publicar esa información, y entregarle la tarjeta a Iglesias.

Hoy, en Radio Nacional, el vicepresidente ha cargado contra policías, contra políticos de otros partidos, contra medios de comunicación y contra periodistas.

El vicepresidente del Gobierno señala directamente a El Mundo, OK Diario, Eduardo Inda o El Confidencial.

"Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos no estuviera en el Gobierno y que Pablo Iglesias no fuera vicepresidente", ha dicho el líder de Podemos.

También habla del comisario Villarejo, Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido o Jorge Fernández Díaz.

Respecto a las razones por las que no entregó a Dina Bousselham la tarjeta del móvil robado después de que se la diera a él la revista 'Interviú', asegura que fue para "no someterla a más presión".