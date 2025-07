La mujer de Santos Cerdán va a visitarle por primera vez a la cárcel de Soto del Real y exige "respeto"

La mujer de Santos Cerdán ya está en la cárcel de Soto del Real (Madrid) para ver a su marido. El ex secretario de Organización del PSOE lleva ahí desde el lunes. El juez ordenó su ingreso después de su declaración en la que aseguró que era inocente, pero el magistrado vio que tenía un "específico papel" en el 'caso Koldo'.

Las visitas a los presos del módulo 13 comienzan oficialmente a las 17.30 horas, pero la cámaras de 'Espejo Público' ya han grabado a la mujer llegando a Soto del Real. Se ha presentado allí este mediodía con su hermana.

La pregunta es si Cerdán pactará o no con la Fiscalía para salir de la cárcel -como ya hizo Víctor de Aldama-. El periodista de Antena 3, Fran Paíno, cuenta que han estado alrededor de 30 minutos dentro y que cabe la posibilidad de que hayan adelantando su visita para hacer algún tipo de gestión. Será esta tarde cuando se reúnan con Santos Cerdán.

El abogado insiste en que su cliente es inocente, tal y como él mismo declaró ante el Supremo. Además, presentó un recurso de apelación para sacar a Santos Cerdán de la cárcel.

Cerdán: "No me he llevado ni un euro"

El 'ex número 3' de Organización socialista se declaró "inocente" ante el juez el pasado lunes y negó todas las acusaciones del informe de la UCO sobre presuntas mordidas por adjudicaciones de obra pública. "Me considero inocente y quiero dejar claro que yo no me he llevado ni un euro, ni el Partido Socialista tampoco", afirmó. "El único delito que he cometido es trabajar para formar un Gobierno de coalición de izquierdas", añadió.

También cree ser víctima de una "causa general" contra él con el único fin de "provocar" una confesión: "Insisto, creo que me encuentro aquí por una persecución política, no por otra cosa", consideró Cerdán ante el Tribunal Supremo.

"No hay duda que estamos ante una 'causa general' contra el Sr. Santos Cerdán y que el objetivo es investigar 'para ver si' finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva", expone el recurso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.