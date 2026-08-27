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El Partido Popular culpa al Gobierno del "caos absoluto" en Ceuta: "La situación escala y es insostenible"

En la oposición se preguntan cuando se tomarán decisiones y enviarán los medios necesarios para evitar una "desgracia".

Feijóo ve "insostenible" la situación en Ceuta tras el ataque a cuatro militares: "¿A qué espera el Gobierno?"

La oposición sobre la situación en Ceuta | EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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A escasos días de que se cumpla un mes de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes a Ceuta, la situación no ha mejorado. Esta madrugada un grupo de militares ha resultado herido tras el lanzamiento de piedras por parte de decenas de inmigrantes, que ha terminado con la detención de doce de ellos, todos de origen marroquí, y muchos otros escapando, algunos tirándose al mar.

A ello se suma el descontento de la población ceutí que, en la noche del miércoles, cientos de ellos se concentraron para exigir la salida de los inmigrantes que permanecen en la playa del Trampolín.

Los vecinos se sienten solos ante la gestión de esta crisis por el Gobierno central. Después de 29 días, se quejan de que no haya una solución, denunciando que las calles de Ceuta siguen colapsadas y los inmigrantes durmiendo en las playas.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado señalando al Gobierno como el responsable de la situación. "Los ceutíes llevan un mes aguantando solos lo que no les corresponde. No se hizo nada por evitar la invasión del 30 de julio y no se está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día", denuncia en redes sociales el gallego.

Pone de ejemplo la agresión a los militares, subrayando que se trata de "una prueba más de que la situación escala y es insostenible", añadiendo que "sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado, quienes protegen Ceuta no puede trabajar". Y pregunta: "¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?".

"A los ceutíes se les mintió"

Para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en la ciudad autónoma "la sensación es de caos absoluto", asegurando que "el Gobierno de España ha hecho una dejación de funciones absolutas". Por su parte, el portavoz nacional popular, Borja Sémper, explica que "es desolador esta actitud de mirar para otro lado y hacernos creer que aquí no pasa nada o lo que ha pasado está controlado. Y no es cierto, está descontrolado".

Otros partidos de la oposición, como Vox, también se han pronunciado respecto a la gestión del Gobierno ante esta crisis. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, afirma que "a los ceutíes se les mintió". Y denuncia que "todos los recursos y todas las instalaciones y medios que tenían que ir dirigidos para la defensa de los ceutíes se le están enviado a Marruecos".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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