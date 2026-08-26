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Crisis Migratoria

Pedro Sánchez presidirá este viernes de manera telemática una reunión extraordinaria sobre el mando único en Ceuta

Ángel Víctor Torres lo ha confirmado después de la reunión presencial de ese Comité de este miércoles, asegurando que los migrantes regresarán a Marruecos de acuerdo a la ley.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta.

Pedro Sánchez presidirá este viernes una reunión extraordinaria sobre el mando único para Ceuta | Europa Press

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Alejandro Lorente
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este jueves de manera telemática la reunión del Comité de emergencia para la seguridad nacional y el mando único para abordar la crisis en Ceuta, para que "todos" los migrantes que entraron masivamente de manera irregular los días 30 y 31 de julio a nado desde Marruecos regresen a ese país pero "de acuerdo a la ley".

Así lo ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa en Ceuta tras la reunión presencial de ese Comité, la primera desde su creación, cuyos contenidos han sido publicados este mismo miércoles en el BOE, y a la que han acudido diez ministros, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y dos de sus consejeros.

Torres señala que este viernes tendrá lugar una reunión extraordinaria que presidirá Sánchez de forma telemática desde La Moncloa y con la presencia en la ciudad de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya que Torres vuelve a Madrid para comparecer en el Congreso.

Se espera que ese comité se reúna semanalmente de forma ordinaria, aunque lo podrá hacer también de manera extraordinaria, y habrá además dos reuniones de los grupos de trabajo a la semana. El objetivo "compartido" es que vuelvan a Marruecos "todas las personas que se quedaron en Ceuta" tras esa entrada masiva, pero de forma "acorde a la ley".

Para que esto se cumpla "hay que filiarlos" y eso requiere de "acotarlos en el espacio", y para que las medidas sean efectivas son necesarios más recursos.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros establecía una serie de espacios "susceptibles" de ser utilizados para ese fin pero Torres ha indicado que han visitado en Ceuta "otros espacios", de forma que la norma excluirá los polideportivos que se habían incluido en primera instancia y se pondrán a disposición otros para no afectar a la convivencia y al "día a día" de los ceutíes.

Los migrantes volverán a Marruecos, pero "de acuerdo a la ley"

"Vamos a hacer que todos retornen", ha afirmado Torres, pero "de acuerdo a ley", de forma que quienes soliciten asilo cuenten con una respuesta internacional, y en el caso de los menores se contemplarán las "posibilidades de reorganización" como ya contempla la reforma normativa vigente y con la premisa de unos "parámetros que hay que cumplir".

En su intervención, Torres hizo un "llamamiento a la convivencia pacífica", de la que dijo que Ceuta es "ejemplo", y asegura que en la reunión el Gobierno coincidió con Vivas en que "la violencia no va a ningún lado" tras analizar "algunos mensajes" difundidos en los últimos días.

Torres se ha mostrado comprensivo con el deseo de Ceuta de "llegar cuanto antes a la normalización" de la situación y agrega que "esto saca lo mejor y lo peor de las personas", pero recalca que "la violencia nunca es el camino" y habla de un compromiso compartido con Vivas para incidir en esa idea de manera pública y expresa.

"La normalidad que había a comienzos de julio", afirma el ministro, "la vamos a lograr", y para ello "la coordinación es fundamental", como lo es lograrlo "respetando los procedimientos marcados por la ley", con expedientes individuales y "voluntad y compromiso" de llegar a esa normalidad "en el menor espacio de tiempo posible".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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