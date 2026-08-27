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Sira Rego preside hoy la conferencia sectorial de Infancia en la que se tratará la gestión de los menores migrantes en Ceuta

Además de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta, se ha incluido en el orden del día un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma que deberá ser votado por las comunidades.

Sira Rego

Sira Rego preside hoy la conferencia sectorial de Infancia en la que se tratará la gestión de los menores migrantes en Ceuta | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Casi un mes después de la avalancha de migrantes registrada en Ceuta sigue siendo una incógnita el número de ellos que siguen en territorio español. Los datos que maneja el Gobierno no concuerdan con los que dicen las autoridades de la ciudad autónoma.

Este jueves la ministra Sira Rego presidirá la conferencia sectorial a la que acudirán las comunidades autónomas y en la que se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores que permanecen allí. El Gobierno cifra en 1.500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.

Aragón, Castilla y León y Extremadura ya han avisado de que no acudirán, las tres tienen en manos de Vox las políticas de Infancia. Los consejeros de Vox de estas regiones confirmaron su plante al Gobierno y anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.

Los gobiernos autonómicos del PSOE como el catalán han ofrecido "máxima colaboración" en la posible derivación de menores, y Navarra defiende su solidaridad, pero advierte de que no asumiría la "irresponsabilidad" de otras comunidades.

Además de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta, se ha incluido en el orden del día un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma que deberá ser votado por las comunidades, después de que las gobernadas por el PP ya se opusieran a debatirlo. El Gobierno fijó como prioridad la devolución de "mayores y menores" migrantes desde Ceuta, si bien recordó la necesidad de respetar el derecho superior del menor, que fija una serie de condiciones especiales.

Amnistía Internacional ha pedido sacar a los menores de la "pelea política" y ha urgido a los gobiernos autonómicos a facilitar la reubicación de los niños y niñas que han migrado solos a Ceuta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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