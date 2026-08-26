El Gobierno defiende a Marlaska y contradice a Robles tras negar el aviso del CNI antes de la crisis en Ceuta

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha compartido un comunicado este miércoles en el que apoya la postura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que declaró que "no hubo ningún informe" que atisbara una entrada "sin precedentes" de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

En el comunicado, la Delegación sostiene que "no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", en la misma línea que el ministro. "Lo que sí se transmitió desde esta Institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima", añade el comunicado.

Robles defendió ayer lo contrario en el Congreso

Estas declaraciones se han contrapuesto a la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguraba este martes en el Congreso que los agentes del CNI realizaron su trabajo en los días previos a la entrada masiva, monitorizaron la situación y trasladando sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno.

Robles afirmaba que los militares "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno". Detalló que, en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio, "era público y notorio" que estaba habiendo llegadas a nado a Ceuta motivadas por la manipulación de la sentencia del Supremo.

Cuerpo reafirma la postura y no cree que "exista contradicción"

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, también ha apoyado la postura de Marlaska: "No creo que exista alguna contradicción. Lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras", ha afirmado este miércoles tras ser preguntado por los medios en en Granada, recogidas por Europa Press.

Cuerpo destaca que "todos éramos conscientes en los días previos de un incremento en las llegadas a nado", mientras insiste en que "hay un salto sustancial" entre el aviso y la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio. "De haber tenido conocimiento de la extensión del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado evidentemente las medidas necesarias y oportunas", añade.

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