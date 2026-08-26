Page critica el mando único y lamenta que el "incidente de seguridad se haya producido al comienzo de las vacaciones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado este miércoles que lo que ha ocurrido en Ceuta "va más allá de un problema de inmigración" y destaca que "es un problema de seguridad nacional al que hay que responder con toda la fuerza del Estado".

Además, en declaraciones a los medios en Navalcán (Toledo), ha lamentado que el "incidente de seguridad se haya producido al comienzo de las vacaciones; a lo mejor el mando único habría estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones", destaca el presidente de Castilla-La Mancha.

Considera que ha sido una invasión

García-Page está de acuerdo con Pedro Sánchez, en que lo de Ceuta ha sido "una invasión, una violación de la integridad territorial" y no un problema de inmigración, aunque ha reconocido que es "urgente" un pacto de Estado en esta materia.

Ha añadido que el problema de las fronteras es una cuestión de seguridad nacional "que no se puede dejar en manos de ningún gobierno autonómico", y ha rechazado que se siga tramitando una normativa "propia del chantaje independentista en Cataluña, que reclama competencias precisamente en inmigración".

A la pregunta de lo ocurrido en Ceuta, García-Page ha subrayado que "ha sido evidentemente insuficiente desde todo punto de vista", y ha agregado: "No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó".

Ofrece colaboración al ministro Torres

En todo caso, ha ofrecido toda su colaboración al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha instado a confiar en que el Consejo de Seguridad Nacional "tome decisiones y tome medidas".

También se le ha preguntado sobre el Centro Nacional de Inteligencia y el aviso o no ante las diferentes versiones de los ministros de Defensa e Interior, García-Page ha reconocido que no tiene "la más mínima idea" de lo ocurrido, pero ha añadido que "si a la impotencia en el control de las fronteras se suman discrepancias y contradicciones" sólo se puede esperar "mucha zozobra, mucho desasosiego y mucha incertidumbre".

Ha reclamado también seriedad y que se deje de "enredar con la figura del rey cuando es un problema de seguridad nacional", a la vez que ha afirmado que no se dejará llevar "por criterios de odio a ningún pueblo, y menos a un pueblo hermano como tendría que ser Marruecos".

El presidente de Castilla-La Mancha también ha afirmado que la comunidad autónoma prestará todos los servicios que le pidan dentro de las leyes, pero ha reclamado que el Gobierno de España cumpla con la palabra dada de "devolver a todos los que han entrado ilegalmente; lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones".

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