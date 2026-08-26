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La Tomatina 2026

Llega el turno 'La Tomatina 2026': 150.000 kilos de tomates teñirán de rojo las calles de Buñol en una edición con sabrosas novedades

Llega una de las fiestas más esperadas del verano, y del año en España. La fiesta de los tomates, popularmente conocida como La Tomatina se celebra hoy en Buñol, Valencia.

La Tomatina de Buñol es una de las fiestas más populares que se viven en el mes de agosto

Arranca La Tomatina 2026: Se van a lanzar 150.000 kilos de tomates | Getty

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Daniel Herrero
Publicado:

Llega la hora de 'La Tomatina' y van ya por la 79ª edición. La localidad valenciana de Buñol está lista para que los alrededor de 22.000 participantes vuelvan a teñir de rojo sus calles lanzando aproximadamente 150.000 kilos de tomates.

Los tomates que se arrojarán durante esta jornada han de cumplir los siguientes requisitos: deben estar en su punto de maduración para poder aplastarlos, y que liberen su jugo, con una sola mano, con el objetivo de evitar que los impactos puedan resultar peligrosos.

Entre las novedades de esta Tomatina 2026 la más sabrosa es un helado con sabor a tomate. Su creador es un italiano. Se llama Diego Salvati, vive en Buñol desde hace siete años y ha creado para esta edición un helado con tomates locales, azúcar, sal y un ingrediente secreto. Él mismo afirma que ha sido muy complicado, pero que ha valido la pena: "Decidí experimentar. Fue un poco complicado por el tema de los ingredientes en sí, porque el tomate tiene bastante acidez".

Salvati ha hecho unas cinco versiones distintas y ha ajustado la mezcla poco a poco hasta encontrar el equilibrio que buscaba. El resultado es un helado gastronómico. Quienes ya lo han probado dicen que el sabor es similar al de "una tostada de tomate".

Pero hay otras. Por ejemplo, en esta ocasión también "derribará barreras" y se convertirá en un acontecimiento para todos, gracias al plan municipal '+ ACCESIBLE' que incluye asistencia y acompañamiento personalizado para personas con discapacidad, un equipo reforzado de voluntariado, la implantación de la pulsera identificativa '+ ACCESIBLE' y la incorporación de pictogramas en el recinto.

Además, esta edición de la fiesta internacional "se teñirá de verde", una campaña promovida por la asamblea docente del instituto La Hoya de Buñol en defensa de la educación pública y "dar voz a reivindicaciones que continúan pendientes de respuesta", tras la huelga indefinida del profesorado, que se inició el pasado 11 de mayo y se suspendió el 10 de junio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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