Aznar carga contra el Gobierno por su gestión en Ceuta: "La soberanía nacional no tiene vacaciones"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha señalado que el "futuro de Ceuta" es también el de España, por lo que ha exigido al Gobierno central "firmeza" porque "la debilidad" de un Estado "es y será siempre provocadora". Además, ha recordado que "la soberanía nacional no tiene vacaciones" y que, tras ser "agredida" por la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, "sólo cabe restaurarla".

Aznar se ha trasladado junto a su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, a Ceuta para expresar su "apoyo y solidaridad" a los vecinos de la ciudad autónoma y a su presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, con quien ha mantenido un encuentro en el Palacio de la Asamblea.

El expresidente, recibido con aplausos, también firmó en el libro de honor y se reunió con otros miembros del Gobierno ceutí.

Durante el acto, Aznar ha condenado que en Ceuta se haya "violado la integridad territorial de España" y la "primera obligación" de un Estado es la de "recuperar el orden, la seguridad y la normalidad tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes".

Aznar también ha mostrado su apoyo a las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su plan para la recuperación de Ceuta, recalcando que sobre que las personas que asaltan "nuestras fronteras no pueden permanecer en territorio nacional".

A pesar de no haber citado expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Aznar ha indicado que la soberanía nacional, tras ser "agredida" en la crisis migratoria a finales de julio, "no tiene vacaciones".

"Una vez agredida, sólo cabe restaurarla. Pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato", ha avisado, antes de afirmar que las labores de las autoridades deben centrarse en "lo que piensan y sienten los ceutíes", y no en "lo que se diga al otro lado de la frontera", en Marruecos.

Aznar advierte de que "no va a ser la primera avalancha"

El expresidente también ha avisado de que la "avalancha" de inmigrantes que llegaron a la ciudad autónoma ha sido la "mayor", pero que además no va a ser "la primera". "Debe ser la última que nos sorprenda inermes. Es urgente estabilizar nuestra frontera más expuesta, y hacerlo de forma permanente. Una frontera que es, por cierto, tan nacional como europea", ha recordado.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha destacado la "rotundidad" con la que el expresidente José María Aznar actuó en su momento en la crisis del islote de Perejil defendiendo la "soberanía" e "integridad" de la ciudad autónoma.

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