El Parlamento europeo no debatirá sobre la situación en Cataluña

Los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo (PE) rechazaron incluir en el orden del día de la Eurocámara un debate sobre la situación de Cataluña solicitado por el Grupo de Los Verdes/ALE. La iniciativa, presentada por el copresidente de la bancada ecologista, el belga Philippe Lamberts, para añadir al orden del día de la Eurocámara un debate sobre la "situación en Cataluña tras la condena de los líderes políticos y de la sociedad civil catalana", fue rechazada con 229 votos en contra, 189 a favor y 21 abstenciones. Se posicionaron en contra de la propuesta los grupos del Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas y Renovar Europa y a favor los grupos de Los Verdes/ALE y de la Izquierda Unitaria.

Lamberts señaló que su grupo respeta "plenamente las resoluciones de los tribunales españoles", en referencia a la sentencia del "procés", pero agregó que los problemas se resuelven con "diálogo" político y sin "violencia", por lo que invitó a los eurodiputados a "debatir serenamente, con argumentos". La réplica en contra la ofreció el eurodiputado del PSOE español Javier Moreno Sánchez, quien sostuvo que "no tiene ningún sentido traer a esta cámara un debate interno de un Estado miembro donde la democracia funciona" y donde "nadie está por encima de la ley", cuyo incumplimiento "conlleva consecuencias". "Todos los ciudadanos, y especialmente los políticos, debemos acatar, respetar y cumplir las decisiones judiciales. Esto no se puede debatir ni en esta cámara ni en ningún país democrático del mundo. Ahora toca rebajar la tensión en Cataluña y no avivarla con un debate estéril y dañino para la convivencia en Cataluña", dijo Moreno. Tras su intervención, la eurodiputada popular Dolors Montserrat intentó también intervenir pero el presidente de la Eurocámara, el socialdemócrata italiano David Sassoli, le recordó que el reglamento sólo permite una intervención a favor y otra en contra de la propuesta de debate.

El presidente del parlamento no acepta el debate

"Rechazada. El orden del día no se modifica", dijo el italiano. Un grupo de asistentes al hemiciclo como público, vestidos con camisetas amarillas, protestó entonces por la decisión del pleno. En el grupo de los Verdes/ALE que presentó la iniciativa se enmarca la coalición Ahora Repúblicas, marca electoral con la que concurrió a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), junto con BNG y EH Bildu. Encabezaba la lista el líder de ERC, Oriol Junqueras, a quien el Parlamento Europeo no reconoce como eurodiputado por no haber cumplimentado los trámites previstos en la legislación española para ser miembro efectivo del Parlamento Europeo. Jonqueras, condenado a 13 años de cárcel en la causa del "procés" rechaza esta interpretación legislativa que está analizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo español, donde en la vista oral se pronunciaron a favor de la postura del Supremo tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo.