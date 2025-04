Page, sobre el 'periodo de reflexión' de Pedro Sánchez hace un año: "A mí me llegó que el tema de fondo era un problema de salud serio en la familia"

Este jueves se cumple un año de la famosa carta de Pedro Sánchez. En esa misiva a la ciudadanía, el presidente del Gobierno anunciaba un 'periodo de reflexión' de cinco días. Insinuó una posible dimisión que no se dio. Un año después, el presidente socialista de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, ha hablado sobre aquel momento en 'Espejo Público'.

En aquella carta, Pedro Sánchez se declaraba "profundamente enamorado" de su mujer y anunció que necesitaba varios días para meditar tras la causa abierta contra Begoña Gómez. Sin embargo, el presidente manchego ha alegado: "A mí me llegó que el tema de fondo era un problema de salud serio en la familia".

"Obviamente, la mayoría fuimos muy sobrecogidos. Era grave. Evidentemente una de esas cosas que le hacen a uno pensar en abandonar el cargo. No hemos vuelto a saber nada de la situación y me alegro que no tenga nada que ver con eso. Que fuera un razonamiento político", relataba Page.

García-Page habla de "bunkerización"

García-Page dice que "era un momento de especulación". "Todo el mundo se preguntaba por qué el propio Pedro Sánchez lo había dejado en el aire. He llegado a dos conclusiones: Creo que él se hizo un planteamiento personal que cuando tú tienes claro que lo que te viene es un huracán, la pregunta que te haces es ¿si me voy ahora, evito lo que va a venir? O no. Sea como fuere resolvió quedarse".

"Desde mi punto de vista, ese día, esa contestación que se dio en esa carta fue el comienzo de la etapa búnker. No hemos salido de ella. La mentalidad con la que se trabaja ahora es bunkerización absoluta, caiga lo que caiga, aguantar. Eso puede valer a los que están dentro pero los que estamos fuera sufrimos", apuntaba.

La decisión de Sánchez

Transcurridos los cinco días de reflexión que el presidente del Gobierno anunció que se tomaba a través de su carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez no dimitió. Fueron cinco días marcados por la incertidumbre en los que en la calle el debate estaba servido. Sánchez continuaba la frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" tras lo que consideró una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa, Begoña Gómez.

Los hechos que detonaron esta situación, explicaba Sánchez, fue la denuncia presentada por 'Manos Limpias' contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción, una investigación que pocas horas después la Físcalía de Madrid decidía archivar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com