Page, tras el "deja de tocar los cojones" de Sánchez: "No me ha llamado Moncloa… ni lo espero"

Emiliano García-Page asegura que las mejores etapas del PSOE eran cuando más se escuchaban los unos a los otros. Se defiende así de los calificativos pronunciados por el presidente Pedro Sánchez sobre él y el resto de barones socialistas críticos con algunas de sus decisiones.

"El debate político se construye sobre la base de contrastar opiniones (...) Yo no milito en un partido para que uno decida por todos los demás", afirma en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

Tras los WhatsApp filtrados no se ha producido ninguna llamada entre el presidente Pedro Sánchez y Emiliano García-Page después de que el jefe del Ejecutivo acusara al líder de Castilla-La Mancha de "tocar los cojones". "Yo no toco las narices a nadie, yo opino", se defendía él. "No, no me han llamado", asegura Page. "Ni lo espero", añade.

Page sobre la filtración de los mensajes

Page cree que lo relevante de los mensajes filtrados es que Ábalos decidió guardarlos: "No sé con qué intención". El exministro de Transportes defiende que lo hizo para escribir unas memorias. Sin embargo, durante una entrevista con el diario 'El Independiente', Ábalos se muestra muy tajante sobre las filtraciones y asegura que llevan meses sacando cosas sobre él y le 'sorprende' que el Gobierno quiera abrir "ahora" una investigación: "¿y ahora hay que investigar porque afecta al presidente?".

"Hemos abandonado la centralidad constitucional para movernos más en la periferia -dentro de la constitución- dispuestos a pactar con aquellos que habíamos jurado y perjurado que no pactaríamos", dice Page mientras defiende su pacto con Podemos. "No había alternativa, pero les dejé muy claro que quién dirigía era el Partido Socialista, que era el mayoritario y que mi intención era ir a una mayoría absoluta y desalojarlos del poder".

Además, asegura que cuando él ha opinado lo ha hecho sobre cuestiones de fondo: "En los partidos políticos no estamos llamados a ser hermanos, ni a querernos, somos personas que nos juntamos en torno a unos ideales y unos objetivos político (...) hay tensiones, han habido tensiones, pero lo que me lleva a mi a opinar son cuestiones muy de fondo, que es lo que a mi me atrae de la política (...) casi todas mis opiniones tienen que ver con la defensa de los derechos constitucionales, de mi tierra, los intereses generales, no entro en otras cuestiones", puntualiza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el programa completo 'Espejo Público' en Atresplayer.