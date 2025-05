Ábalos, tajante sobre los mensajes: "Llevo meses con filtraciones ¿y ahora hay que investigar porque afecta al presidente?"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos deja caer en una entrevista en el diario 'El Independiente' que aún pueden haber más mensajes guardados. Ábalos se pronuncia sobre lo que supone para él la filtración de los WhatsApp con el presidente Sánchez y el silencio que el Gobierno ha mantenido hasta ahora: "Ahora los afectados parece que son otros y mientras no ha sido así no ha pasado nada.

"Me da igual confirmarlo que desmentirlo. Llevo meses con filtraciones que me afectan a mí, a terceras personas, a mi entorno. Y no ha pasado nada. Nadie ha dicho que se investigue nada. Lo he denunciado y, ¿ahora dicen que hay que investigar porque afecta al presidente del Gobierno?", se pregunta el que fuera 'número dos' del Partido Socialista (PSOE).

Las conversaciones entre Ábalos y Sánchez se encuentran dentro de un disco duro que incautó al Guardia Civil durante un registro en la casa de su exasesor, Koldo García. Así revela que hay mensajes guardados desde 2016. "Siempre hay más cosas porque lo que ha salido hasta ahora son chorradas", responde a una de las preguntas del citado diario.

El Gobierno avisa de emprender acciones judiciales

En un principio, el Gobierno no quería darle mayor importancia a la filtración de mensajes entre el jefe del Ejecutivo y el que fue su 'número dos' en el Gobierno. Además, descartaba acciones judiciales. Sin embargo, ahora, desde La Moncloa creen que esto puede ser un comportamiento delictivo y aseguran que, si no se abre una investigación judicial de oficio, "emprenderán acciones legales".

"Queremos llegar hasta el final. Queremos conocer todo de la filtración: quién ha sido, por qué ha sido y qué otros mensajes privados, que nada tienen que ver con una causa judicial, están en poder de personas capaces de cometer delitos", ha manifestado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. A Sánchez le preocupa que se hagan públicas sus conversaciones privadas.

La portavoz del Gobierno defiende que los mensajes publicados son previos a la causa judicial abierta por el 'caso Koldo', que son "absolutamente intrascendentes" y están "absolutamente descontextualizados".

En uno de ellos, por ejemplo, Pedro Sánchez llamó "pájara" a la ministra de Defensa Margarita Robles. También carga contra el vicepresidente Pablo Iglesias calificándolo de "torpe" y "maltratador".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.