Pablo Iglesias: "Hemos dado vergüenza ajena pero nunca nos hemos equivocado de lado"

Aclamado por una multitud emocionada por su regreso, Pablo Iglesias ha comenzado su intervención en el acto de Podemos agradeciendo el apoyo recibido en los últimos meses y a quienes han estado al pie del cañón defendiendo políticas sociales, pensiones y feminismo.

En sus primeras palabras, el líder de Podemos ha prometido que seguirá trabajando para "poner fin a la vergüenza de que haya millares de compatriotas fuera de este país a los que se les niega el voto en estas elecciones".

También ha querido agradecer el apoyo a sus compañeros de coalición y ha recordado que "el valor de la unidad se demuestra en los momentos difíciles y ahora es cuando toca caminar unidas para demostrar que todavía tenemos muchas cosas que decir en este país".

Con su ya característico tono rapeado, el líder de Podemos ha confesado que ha pensado mucho en los últimos días sobre qué iba a decir en este acto y ha revelado que la de hoy "no podía ser una intervención convencional y no podía ser lo mismo que otras veces".

"Que las banderas no tapen la dignidad de un pueblo que habla muchas lenguas"

Por ello ha explicado que, a pesar de sus palabras no iban a gustar, iba a revelar algunas cosas sobre cómo funciona el poder: "Nos han dicho que la soberanía popular reside en el Parlamento, que los diputados tienen el poder, que nuestra Democracia se fundamenta en eso, pero no es verdad. Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado y quizás nos lo hagan pagar caro, pero no me da miedo decir algunos de sus nombres: apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez mandan más que cualquier diputado y si eso es así algo está fallando en nuestra Democracia".

"Van a hacer lo que sea para que las fórmulas de gobierno después de las próximas generales dejen a Unidos Podemos fuera porque si saben que hay ministros de Unidos Podemos, hay algunas cosas que van a cambiar", indica Iglesias.

Hace autocrítica por las luchas internas del partido: "Hemos dado vergüenza ajena"

Pablo Iglesias ha dedicado unos minutos de su intervención para reflexionar sobre la crisis que ha sufrido Podemos en los últimos meses tras la marcha de Íñigo Errejón y algunos de sus afines.

"Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas y eso hay que decirlo"

El líder de Podemos considera que no sería "honesto" decir algunas verdades sobre cómo funciona el poder y no decir la verdad sobre ellos mismos.

Por eso confiesa que sabe que ha decepcionado a mucha gente y que han jugado con las reglas del juego del adversario sin ser capaces de cambiarlas: "No hemos logrado nuestros objetivos políticos, nos hemos callado muchas cosas porque nos creímos lo de la cortesía parlamentaria, pero no vinimos a hacer política para hacer parches", asegura Iglesias, que sentencia: "Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas y eso hay que decirlo, peleas por los sillones, por los cargos, peleas por la visibilidad, por actuar como un partido más".

'La historia la escribes tú', el lema de la campaña

Pablo Iglesias ha revelado que el lema de la campaña de las elecciones del 28 A será "la historia la escribes tú" y ha animado a todo el mundo a ir a votar para poder escribir la historia y no permitir que lo hagan los banqueros.

"Explicadle a vuestros amigos y vecinos que el día 28 la historia no está escrita, que puede haber millones de personas que le digan 'no' a Botín, a Florentino Pérez, a los que cada día ejercen el poder de verdad porque hay una llave para cambiar ciertas cosas en este país", aseguraba visiblemente emocionado.

Carga contra "el trío de Colón"

Pablo Iglesias ha hecho alusión a la manifestación por la unidad de España en la que participaron PP, Ciudadanos y Vox y ha asegurado que "por muchos golpes de pecho y por mucho que se llamen a sí mismos patriotas, no van a hacer pagar impuestos a los bancos de este país".

"¿Alguien piensa que Rivera Casado o Abascal van a defender a las familias del taxi en España y a los trabajadores, que van a atreverse a sentarse en una mesa frente a los que mandan de verdad, patria de bandera", pregunta Iglesias a sus seguidores para después gritar que la patria que defiende Podemos es "la patria de los hospitales, la de derechos para los trabajadores, la patria de las mujeres que luchan por los derechos de todos" y pide "que las banderas no tapen la dignidad de un pueblo que habla muchas lenguas y se identifica con símbolos distintos pero que quiere llevar a sus hijos y mayores a un hospital".

Desafío a Carmena

El secretario general de Podemos ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que diga a quién va a votar en las próximas elecciones generales y le ha advertido de que "la gente no va a tolerar que alguien se ponga de medio lado".

"Me voy a permitir preguntarle a la alcaldesa a quién va a votar en las elecciones generales. No me hago ilusiones, pero la gente no va a tolerar que alguien se ponga de medio lado y no diga a quién va a votar", ha dicho hoy Pablo Iglesias, que se ha mostrado en cambio orgulloso de haber apostado por las candidaturas municipalistas en 2015.

"Algunos nos llamaron ingenuos, dijeron que no teníamos que haber sido tan generosos", ha recordado Iglesias, que en enero, cuando su exnúmero dos Íñigo Errejón anunció que se presentaría a los comicios autonómicos con la marca Más Madrid, dijo que la formación morada se echaría a un lado y no competiría contra la regidora.

También te puede interesar...

La respuesta de Iglesias a Errejón: "Hoy es un día amargo, no doy crédito a lo que han hecho Errejón y Carmena"

La crisis de Podemos, en diez frases de Pablo Iglesias