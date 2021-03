Pablo Iglesias, contra la ultraderecha en Madrid: "Ya está bien que esta gente escupa sobre la democracia"

Pablo Iglesias, candidato a la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, ha asegurado en el programa El Intermedio que ha hablado con el presidente del Gobierno esta mañana. "Hemos estado comentando. Hemos quedado en tener una conversación. Si queremos frenar a la ultraderecha hay que dividir los papeles. Unir a la izquierda transformadora. El presidente tiene claro que hay que ganar Madrid, hemos demostrado que podemos gobernar en coalición con diferencias. Hay que ir con Más Madrid. Creo que puedo ganar pero que decidan los inscritos quién tiene que estar al frente".

Formar un equipo

"Es importante que vayamos con Más Madrid. Si cada uno hacemos nuestro papel. Si conseguimos ilusionar a la gente de izquierdas, cada uno jugar en el rol que nos toca, tenemos que ser un equipo" ha dicho Pablo Iglesias. "Finalmente, tras mucho reflexionar era que yo diera ese paso. Tenemos que construir una candidatura de unidad. Las llamadas de la gente me confirman que hemos tenido la respuesta correcta. Después de valorar diferentes opciones ha sido que los más útil era Yolanda al frente del Gobierno y que yo diera ese paso en la CAM".

"Uno tiene que estar donde sus compañeros le diga. Si nosotros cumplimos nuestro papel y Ángel el suyo, ganaremos. Salimos a convencer a los pueblo de Madrid, a que la gente salga a votar. No podemos consentir que esta gente gobierne en Madrid, sería una tragedia para España" ha asegurado Iglesias.

Para Pablo Iglesias hay que cerrar las cicatrices del pasado: "A pesar de las cicatrices que tenemos del pasado hay que unirse. La gente nos está pidiendo que dejemos a un lado las diferencias. Espero que la gente de Más Madrid lleven a cabo esa reflexión, es lo que nos está diciendo la gente de Madrid. Hagamos unas primarias, dispuesto a ir en el puesto que me toque".

"Hay gente que ha votado a Cs y al PP que no les gusta la ultraderecha. Tenemos que repartirnos los papeles. No es un problema de tono. Los corruptos son delincuentes. El PP es una partido de delincuentes. No hay que gritar ni insultar a nadie. Lo que ha hecho el PP en la CAM es que muchos tienen una Sanidad peor" ha afirmado el candidato a la presidencia de la CAM.

Contra Vox

Pablo Iglesias ha cargado contra Vox y la ultraderecha: "Vox defiende crímenes. Hay que recordar lo que han dicho. En este país los comunistas lucharon por la libertad. Ya está bien que esta gente escupa sobre la democracia, vienen de la dictadura. Nos estamos jugando la democracia en nuestro país".

"Es alucinante que esta gente diga comunista como un insulto. Vox reivindica los gobiernos de Franco. A nosotros no se nos compra. No tenemos miedo a decir la verdad. Hay que decirlo con educación pero con contundencia. Cuando gobernemos habrá una política de sanidad y de educación decentes" ha explicado Iglesias.

Sobre Yolanda Díaz

Pablo Iglesias ha querido poner en valor el trabajo de Yolanda Díaz. "Se queda con un equipazo que les va a dar sanos dolores de cabeza. Somos muy cabezones. Yolanda es igual de cabezona que yo. A mí me queda una tarea crucial. sacar adelante una ley de vivienda. Seguirá habiendo debate. Yolanda Díaz ha demostrado ser la mejor ministra de Trabajo. Será una gran vicepresidenta y puede que veamos a la primera presidenta del Gobierno".

"La persona que más puede sumar es Yolanda. Hay que buscar una opción, un revulsivo. La gente no nos ha perdonado la división en Madrid. A veces te toca meter goles y en otras salir a defender. Ahora soy más útil siendo candidato en la CAM" .

Sobre dejar su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias dice que le "duele porque me quedaba cosas por hacer. Ahora es más útil que yo vaya a ganar las elecciones a la CAM. A veces hay cosas que parecen difíciles porque no se intentan".

Iglesias contra Ayuso

El anuncio de la candidatura a la presidencia de la CAM de Pablo Iglesias ha provocado un nuevo terremoto político. "El próximo 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos", ha asegurado en un vídeo remitido a los medios líder de Unidas Podemos, que considera que "un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento" y que ahora su objetivo es ganar Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la CAM, ha decidido cambiar su "lema" de campaña, al plantear que habrá que elegir entre "comunismo o libertad", cuando hasta hace poco la disyuntiva estaba para ella en "socialismo o libertad". Ayuso ha afirmado que "España me debe una; hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa".