Pablo Casado: "El bipartidismo se está reforzando porque el multipartidismo no ha funcionado"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha abierto el nuevo curso político tomando un Café con Susanna en Espejo Público.

Casado hace referencia a una encuesta de NC Report para el diario 'La Razón' que da un empate técnico entre el PP y el PSOE y asegura que "el bipartidismo se va reforzando en España porque tras una crisis económica brutal que hizo que irrumpieran nuevos movimientos" se ha demostrado que "el multipartidismo no funciona".

El líder del PP considera que las cosas no han mejorado en España con la aparición de nuevos partidos e indica que "está gobernando un partido que no ha ganado las elecciones y con incapacidad de llegar acuerdos".

Por eso, considera que lo que tienen que hacer tanto el PP como el PSOE es representar "esa alternancia yendo a nuestros principios: el PP lo está haciendo pero el PSOE no lo está consiguiendo porque se ve enmendado por sus hipotecas con el populismo de extrema izquierda y los independentistas".

Crítica al Gobierno

El líder del PP cuenta que no se ha tomado casi vacaciones porque la actualidad no permitía mucho descanso dado que "en estos 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo todo lo contrario de lo que necesita la sociedad española".

Casado considera que "en materia económica están haciendo una subida de impuestos para contentar a Podemos en materia territorial están cediendo a las exigencias de los independentistas, en materia internacional no han condenado lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua, en definitiva creo que España está empeorando", asegura.

"Solo aciertan cuando rectifican, como lo que ocurrió con la inmigración", dice Casado, que lamenta que a él le "tacharon de todo" cuando opinó sobre la situación con el Aquarius.

Su reunión con Mariano Rajoy en Galicia

Preguntado sobre qué tal fue la reunión con Mariano Rajoy en su visita a Galicia, Casado cuenta que se ha visto varias veces con él durante el verano y que este fin de semana estuvieron hablando de los temas que a él le siguen preocupando, que son "las cuestiones que afectan a España".

Casado asegura que no se puede aspirar a "lidera un partido político si se reniega de su historia" y por eso, asegura, "yo a los expresidentes del PP les tengo mucho aprecio".

Respecto a si le ha ofrecido un despacho en Génova a Rajoy, Casado lo niega. Dice que le ha ofrecido tener "todos los medios y todas las facilidades de su partido para establecer la actividad que quiera como expresidente o incluso en la representación que quiera tener".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este lunes que su propuesta de Ley de Concordia que sustituya a la vigente Memoria Histórica servirá para reivindicar la Transición y "lo mejor de la historia del país" frente a la reforma que defiende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, a juicio del líder 'popular', se trata de "una enmienda a la totalidad" a la historia del PSOE y al legado de Felipe González.

Casado ha puesto el acento que este movimiento llega en pleno "chantaje secesionista", por lo que entiende que es necesario destacar los logros democráticos de España cuando se cumplen 40 años de la Constitución.

Casado ha explicado que su iniciativa de Ley de Concordia servirá para "revitalizar" la Constitución española "sin necesidad de modificarla".

Para el líder de la oposición se trata de reivindicar la Carta Magna que permite que España sea un estado legal de Derecho.

Su propuesta tratará de "argamasar" cuestiones como los símbolos, el tratamiento que se hace de la Transición y la lectura política sobre esa época para que "de forma consesuada" sirva de "punto de partida" para los siguientes años.

Así, preguntado por la posibilidad de derogar la actual ley de Memoria Histórica, ha explicado que como el PP no cuenta con los votos necesarios para derogar el texto va a centrar los esfuerzos en preparar una "alternativa" y "responder en positivo". "No compartimos la actual ley pero no tenemos los votos para derogarla", ha reconocido Casado.