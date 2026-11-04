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ELECCIONES GENERALES

Cuándo se sabe si te toca formar parte de una mesa electoral en las elecciones: fechas, plazos y cómo reclamar

Quienes resulten elegidos para una mesa electoral deberán organizarse para cumplir esa función o justificar por qué no pueden hacerlo.

Mesa electoral

Mesa electoral EuropaPress

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Manuel Pinardo
Publicado:

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 para varios ciudadanos, serán distintas a las de todos los años. Quienes resulten elegidos para una mesa electoral deberán organizarse para cumplir esa función o justificar por qué no pueden hacerlo.

Los primeros nombramientos llegarán después de los sorteos que los ayuntamientos celebrarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Cada municipio escogerá una fecha dentro de ese periodo, por lo que los resultados no se conocerán al mismo tiempo en toda España.

Cuándo se notifican los nombramientos

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la designación debe comunicarse en los tres días siguientes al sorteo. La notificación incluye un manual con las instrucciones para desempeñar las funciones asignadas.

Cada mesa tiene un presidente y dos vocales. También se seleccionan dos suplentes para cada cargo, de modo que el sorteo designa a nueve personas por mesa. Los ayuntamientos realizan este procedimiento públicamente y bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. Asimismo, los suplentes deben acudir el día de las elecciones para comprobar si necesitan sustituir a alguno de los titulares.

El sorteo se realiza entre los electores de la mesa que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. A partir de los 65 años se puede renunciar en el plazo de siete días. Para ejercer la presidencia se requiere Bachillerato o Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, Graduado Escolar o equivalente.

Cómo reclamar y qué plazo hay para hacerlo

Quien tenga un impedimento dispone de siete días desde la recepción de la notificación para presentar una excusa ante la Junta Electoral de Zona. Debe explicar el motivo y aportar documentos que lo acrediten. La junta resuelve en cinco días; presentar la solicitud no supone quedar eximido automáticamente.

El Ministerio del Interior recoge causas personales, familiares y profesionales, como determinadas situaciones de salud, embarazo, responsabilidades de cuidado o servicios esenciales. Su aceptación depende de los requisitos previstos para cada supuesto. Si la excusa se rechaza, no cabe otro recurso administrativo electoral, aunque es posible acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuándo el impedimento aparece posteriormente, debe comunicarse al menos 72 horas antes de la jornada electoral. Si surge después, el aviso debe ser inmediato y anterior a la constitución de la mesa.

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