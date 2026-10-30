Óscar Puente puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez, pero el presidente consideró "injusto" apartarle

Óscar Puente ha puesto su cargo a disposición de Pedro Sánchez tras el trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo, en el que han fallecido al menos 69 personas.

Fuentes del Gobierno afirman que el ministro de Transportes ha asegurado que no tiene ningún inconveniente en dejar el cargo, pero que es Pedro Sánchez quien consideraría "injusto" apartarle.

Fuentes del Gobierno aseguran que, para Puente, "sus causas son más importantes que su vida" y que, por tanto, no toma decisiones pensando en él, sino en las causas de las que forma parte. "Si quien manda en la causa considera que es útil, aunque en su vida le apetezca otra cosa, va a estar", afirma el ministro.

Su presencia en campaña, en el aire

Fuentes del Gobierno también afirman que el ministro se está planteando no participar en la campaña electoral que arranca el próximo 13 de noviembre. Aunque la decisión no está tomada todavía, no cree que su presencia en mítines sea "esencial" para el Partido Socialista.

Puente encabeza junto a Ana Redondo la lista del PSOE en Valladolid para el Congreso de los Diputados.

No se plantea dimitir

En la rueda de prensa de este viernes, la segunda del ministro desde que tuvo lugar el fatal accidente, Punete ha descartado estar planteándose dimitir porque, según asegura, ni va con su carácter, ni se lo ha pedido el presidente del Gobierno.

"Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber, que es para lo que me han puesto aquí y que, en este caso, es dar la cara, explicar, esclarecer y pensar en cómo mejorar el sistema y cómo ofrecerle confianza a la ciudadanía", ha dicho Óscar Puente.