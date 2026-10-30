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Óscar Puente sopesa cortar el servicio Madrid - Barcelona para hacer una renovación: "No sólo por una cuestión de seguridad"

El ministro de Transportes ha reconocido que la línea Madrid - Barcelona está en unas condiciones "francamente mejorables".

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Óscar Puente sopesa cortar el servicio Madrid - Barcelona para hacer una renovación: "No sólo por una cuestión de seguridad" | Antena3 Noticias

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El minstro de Transportes, Óscar Puente, ha declarado que están valorando cortar el servicio ferroviario Madrid - Barcelona durante el tiempo que duren las obras de remodelación. Estas declaraciones han tenido lugar este viernes durante la comparecencia del ministro ante los medios tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda, Toledo, que se ha saldado con 69 fallecidos.

Puente ha remarcado que la decisión de cortar la circulación no se debe únicamente "a una cuestión de seguridad", sino "por múltiples razones". A su vez, ha insistido en las diferencias entre el sistema ferroviario español y el alemán: "En Alemania, en casi todas las ocasiones, cuando hay que afrontar una renovación de línea, se corta el servicio y se procede a renovar la línea de manera completa, privando del servicio a los usuarios durante el tiempo en el que esas obras tienen lugar".

"Este sistema no lo he establecido yo, es un sistema en el que se viene trabajando tradicionalmente", ha enfatizado.

"Tenemos que tomar decisiones"

El ministro ha indicado que deben "tomar decisiones" y ha reconocido que sabe que estas conllevarán cierta "consternación". Aun así, ha insistido en que lo más prudente es cortar el servicio y priorizar la finalización de las obras.

"En España se prima la prestación del servicio a la realización de las obras, es decir, se supedita la realización de las obras a la prestación del servicio, con las consecuencias de que la fiabilidad y la puntualidad, sin duda, se ven afectadas, y es algo que nos estamos planteando, no lo oculto", ha explicado.

Las obras podrían alargarse durante unos cinco años en banda de mantenimiento y, tal y como ha informado el ministro, podrían "dejarla reducida a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales, pero durante ese tiempo privar del servicio a los usuarios".

Finalmente, Puente ha reconocido que la línea Madrid - Barcelona está en unas condiciones "francamente mejorables", motivo por el que necesitan repleantearse el cierre durante las obras de renovación.

"Mi obligación es resolver el problema"

El ministro no va a dimitir tras el accidente, así lo ha asegurado durante la comparecencia ante los medios, en la que ha remarcado que su "obligación ahora" no es hablar de su continuidad, sino "resolver el problema". "No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder".

En la sede del Ministerio, Puente ha confesado que no le "desea" a nadie pasar por "estas circunstancias en un año" y que es consciente del "calvario al que me van a someter, insultos, descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir".

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