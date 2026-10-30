Detenido un menor por organizar los saqueos de Blocus el pasado sábado en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la noche del jueves 29 de octubre a un menor de 17 años, en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), vinculado a los canales de Blocus que instigaron a actos vandálicos, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público el pasado sábado en Barcelona.

El cuerpo policial catalán informa que el menor detenido presuntamente difundió el enlace de acceso al grupo y participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material que había que llevar y las pautas a adoptar para la autoprotección.

Además, habría incitado a otros participantes a formar parte de las acciones violentas en Barcelona, así como proponer posibles objetivos para ser saqueados. Con esta información, los investigadores de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra le atribuyen un papel en la organización y coordinación en los disturbios del pasado sábado en Barcelona mediante su presunta participación en un grupo de un canal de mensajería instantánea.

Dos detenidos más en Lérida y Valencia

En relación con estos canales, los Mossos arrestaron ayer a otro joven de 16 años como creador y administrador de los canales de comunicación de 'Blocus' en Lérida, en los que dirigía y daba indicaciones al resto de integrantes del grupo para realizar actos vandálicos, saqueos a comercios y ataques a las fuerzas de orden público mañana en la ciudad.

También ayer, la Policía Nacional detuvo en Valencia a otro joven de 17 años por la creación de los canales de 'Blocus VLC', en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la ciudad este sábado. Uno de esos grupos, que ya han sido cerrados, llegó a superar los 400 usuarios.

La investigación por los altercados del 24 de octubre continúa abierta y no se descartan más detenciones.