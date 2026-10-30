Así son los ordenadores de Adif de los años 90 para gestionar el sistema LZB

La investigación sobre el trágico accidente de trenes en Urda (Toledo), en el que han muerto al menos 69 personas, continúa y, dos días después de la tragedia, una de las cosas de las que más se ha hablado es del sistema LZB (Linienzugbeeinflussung, en sus siglas en alemán) y que se cayó minutos antes del choque entre el AVE 20280 y el Iryo 6087. La única línea de alta velocidad en España en la que se opera con ese sistema es la de Madrid - Andalucía, donde se instaló en 1992 y que está en proceso de sustitución por el sistema ERTMS.

El medio The Objective publicaba este jueves una fotografía de los ordenadores de ADIF de los años 90 con los que se opera el sistema LZB, unas máquinas antiguas y que, como explica este medio, provocan la caída del citado LZB si fallan. Al parecer, eso es lo que ocurrió el pasado miércoles: un fallo en tres de esos ordenadores provocó la caída del sistema LZB en un tramo de 63 kilómetros y la entrada del sistema BSL (Bloqueo de Señalización Lateral), que con el respaldo del sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) también puede detener el convoy de forma automática.

Cuando los ordenadores con los que se opera y gestiona el sistema LZB se caen, los trenes se detienen por seguridad al quedarse la vía sin señalización. El sistema BSL, con el respaldo del ASFA, solo puede entrar en funcionamiento previa verificación y autorización por parte del centro del control.

Según The Objective, los trabajadores de Adif han pedido constantemente el reemplazo de estos ordenadores, que funcionan con un cable que va desde la estación de Atocha (en Madrid) hasta la de Santa Justa (en Sevilla) junto a la vía y transmite señales para supervisar de forma constante la circulación ferroviaria.

Puente admite la frecuencia en el falló del LZB

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha reconocido este viernes que "no es infrecuente" que el sistema LZB falle, detallando que "en 2026 ha tenido 170 fallos".

"La posibilidad de que el LZB tenga problemas de transmisión está recogida en el reglamento de seguridad, y la actuación que hay que llevar a cabo cuando falla está delimitada y pautada", ha aclarado Puente.

Óscar Puente ha explicado este viernes que el nuevo sistema de seguridad ERTMS en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía está implementado desde el pasado junio y estará operativo a principios de 2027, unos doce meses más tarde de lo previsto, cuando finalicen las labores de prueba y laboratorio.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha reiterado que los indicios apuntan como causa del accidente en Urda (Toledo) a un fallo en el centro de control de Adif, que en ese momento operaba en circunstancias "de absoluta normalidad" y con 16 controladores en sala.