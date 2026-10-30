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Page, sobre las víctimas del accidente de trenes en Toledo: "No se descarta que haya más muertos"

El presidente castellanomanchego ha indicado que hasta este viernes 71 altas en la región.

Declaraciones de Emiliano García-Page

Declaraciones de Emiliano García-Page

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que "no se descarta que haya más fallecidos", remarcando que "cuando hablamos de fallecidos, lo estamos haciendo de cuerpos completos". Además ha explicado que en las extracciones del miércoles y jueves, "aparecieron hasta 31 bolsas con restos parciales", lo que significa que "es de una enorme complejidad a la hora de la identificación".

Por ello pide abordar la información con delicadeza por las personas que esperan la identificación de los cuerpos sin vida de sus familiares. Pero apunta que recuperar el cuerpo completo de todas las víctimas "lamentablemente en algunos casos no va a ser posible".

La cifra de fallecidos por el accidente, en 69, añadiendo que hay 70 denuncias por desaparición y "puede haber más", ha reafirmado en una comparecencia ante los medios de comunicación tras su reunión en el CECOPI en la que ha participado junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las notificaciones de fallecimientos se hacen siempre en consideración con los datos fehacientes verificados por la autoridades judicial y la Guardia Civil", ha señalado:"Lo que aparece en los depósitos son 68 cadáveres completos más el fallecido en el hospital".

Hospitalizaciones

En cuanto a la hospitalización, subraya que la evolución es "notablemente positiva", ya que el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se ha reducido. En los centros hospitalarios de la región castellanomanchegas, inicialmente, ingresaron 110 pacientes y, hasta la fecha, 71 han recibido el alta, aunque aún quedan 39 ingresados con una "evolución positiva": Toledo 21, Alcázar de San Juan 9, Ciudad Real 8 y en Albacete un caso.

Asimismo ha agradecido a los medios de comunicación que han estado presentes en la cobertura realizada desde Toledo, así como a las comunidades autónomas por su labor ante esta tragedia y a los ciudadanos por su labor humanitaria.

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