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Feijóo: "La responsabilidad política no puede esperar al resultado final de una investigación"

El presidente del Partido Popular ha sido tajante al hablar del accidente de Urda y asegura que devolverá la confianza a todos los españoles.

Feijóo comparece ante los medios

Feijóo: "La responsabilidad política no puede esperar al resultado final de una investigación" | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
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48 horas después del trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo, la Guardia Civil ya tiene las cajas negras de los trenes accidentados. Hasta el momento hay 69 muertos y 40 desaparecidos, aunque las autoridades han recibido 70 denuncias de personas buscando información sobre sus familiares.

El accidente ha dejado presidente del Partido Popular se ha reunido este viernes con "expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios" para analizar la situación tras el accidente. La vicesecretaria de Sectorial, Alma Ezcurra, y el vicepresidente de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, han participado en la reunión junto al líder popular.

El jueves exigió responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y alertó de que cuando se gobierna "o te rodeas de gente que sabe o ocurren cosas como estas", por lo que se comprometió a que "la experiencia, el rigor y la gestión" vuelvan al Gobierno.

Las palabras de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su comparecencia agradeciendo el trabajo de los periodistas y ayudantes en el accidente y ha mostrado sus condolencias con las víctimas y familias. Después ha reiterado que es el momento de que sólo hable la gente que sabe.

El presidente del Partido Popular ha detallado que se necesita algo más que declaraciones políticas, ya que la gente necesita respuestas: "La gente tiene razón, lo ocurrido esta semana no puede ser un hecho aislado. Solo en nueve meses en la misma línea han ocurrido dos accidentes con 115 muertos".

"Con este accidente se ha quebrado la confianza de millones de españoles en su sistema ferroviario, desde luego intento no engañarme y no voy a engañar a la sociedad, restaurar la confianza será muy difícil, y soy consciente de que la confianza no se va a recuperar por el paso del tiempo", ha explicado Feijóo y ha resaltado que la seguridad no se proclama, "se acredita". "España siempre ha tenido un motivo de orgullo y se puede salir de esta situación, con rigor, experiencia y conocimiento", apostilla.

Feijóo se ha referido indirectamente al ministro Óscar Puente y le ha achacado que la solución no es taparse los ojos y echarle la culpa a una persona: "Es inmoral, hay que saber hacerlo y eso es inmoral". Además ha querido recordar que lo sucedido no puede pasar como si "tal cosa", ya que han muerto 69 personas en Toledo porque "el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuándo deberían de haberlo hecho".

Por ello, ha lanzado un mensaje: "Si no dimiten ellos, los dimitiremos en las urnas, la responsabilidad no termina ahí. Me tomo enserio todo lo que pasa en mi país, porque gobernar no es ninguna broma, cada decisión y error es un coste que no se mide en votos".

Situación crítica en la alta velocidad española

"La alta velocidad española afronta una situación crítica, lo ocurrido junto con las constantes incidencias, profundizan esta herida. El Gobierno ha olvidado la cultura de la seguridad". El camino para los españoles es la tranquilidad en los servicios públicos y de transporte".

El presidente del PP ha planteado varias tareas que "creen" que deben cometer: "La primera es clara, los familiares y los españoles tenemos derecho a saber que pasó, la segunda tiene que ver con la vía ferroviaria más antigua y mas longeva, la de Madrid-Andalucía que sigue teniendo un sistema de seguridad que da fallos de manera continuada".

"Tercero, hay que abordar la seguridad del sistema ferroviario, hay que sacar del área de seguridad la propaganda y dejar entrar la gestión rigurosa, reforzando el departamento de seguridad en el organigrama de Renfe y Adif. No podemos permitir que eso se caiga por una supervisión incompetente", explica

"La cuarta tarea será la de realizar una revisión técnica independiente de la red y del gasto ferroviario, un 'reseteo' total para que la gente gane seguridad. La quinta es ejecutar el plan de emergencia que tiene que tener toda la prioridad en el Ministerio de Transportes", y finaliza lanzando un mensaje a los españoles: "La vida de los ciudadanos vale mucho más que todo esto".

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