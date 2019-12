El 'New York Times' critica a Abel Caballero por las luces navideñas de Vigo en plena lucha contra el cambio climático

El diario The New York Times ha criticado las luces de Navidad de Vigo y también a su alcalde, Abel Cabellero, que se jactó de que su decoración eclipsaría a de Nueva York.

"Me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene sana envidia porque las luces de Navidad en Vigo son las mejores del planeta", fueron las palabras que pronunció Caballero, una llamada que, según recuerda el diario, no ha llegado. "El alcalde de Nueva York no lo llamó", señala el redactor del New York Times.

El diario critica que el alcalde de Vigo ha gastado un millón de euros decorando la ciudad con 10 millones de luces navideñas, "en un momento en que los ambientalistas quieren que alcaldes como Caballero reduzcan la contaminación lumínica y el consumo de energía requerido para alimentarla".

"Parece una contradicción absurda que España haya celebrado una cumbre sobre el cambio climático justo cuando Vigo compitió con otras ciudades españolas por quién podría encender la mayoría de las luces navideñas", señala al periódico Serafín González Prieto, presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural.

Aun así, el diario reconoce que Abel Caballero ha conseguido que decenas de miles de visitantes sí hayan respondido a su invitación, "generando un boom turístico navideño que ha sido un cambio bienvenido para Vigo". "¿Cuánto es demasiado?", se preguntan en The New York Times.