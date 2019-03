Los nervios de la carrera electoral, por los aires

Rubalcaba niega que estemos al borde de la recesión. También pide una acción contundente por parte de la Unión Europea, la creación de eurobonos y que el Banco Central europeo baje los tipos de interés. No obstante, la rueda de prensa no sólo ha dejado propuestas del candidato socialista, sino que también alguna que otra anécdota. Una periodista ha optado por no preguntarle en castellano. A otro periodista el candidato socialista le ha pedido que se refiera a él con una fórmula más educada.

El partido Popular dice que esto demuestra que está histérico. Afirma que con Rubalcaba en el gobierno no es que haya habidos recortes, ha habido hachazos.