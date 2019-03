El mundo de la política convulsiona ante la dimisión de Esperanza Aguirre

Antes de convocar la rueda de prensa en Sol con carácter de urgencia, Esperanza Aguirre se entrevistó en Moncloa con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Tras conocer la noticia, Rajoy expresaba su reconocimineto a la gran trayectoria política de Aguirre a través de un comunicado en su página web. Rajoy considera que la extraordinaria labor de gobierno que Aguirre ha desarrollado en distintas administraciones durante los últimos años es un elemento que quedará para siempre entre los grandes activos del Partido Popular.

En el comunicado cuenta que el presidente del Gobierno mantuvo por la mañana un encuentro con la presidenta madrileña en la que ésta le informó de su decisión de abandonar la primera línea política y de las razones de carácter personal que le han movido a ello. En la misma reunión Rajoy le ha expresado sus mejores deseos para esta nueva etapa.



Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha sido otra de las voces del partido que ha lamentado la decisión de la madrileña porque la ve como un "referente" de la Comunidad de Madrid y ha descartado que la dimisión esté provocada por discrepancias del Gobierno. Floriano ha manifestado el "profundo y sincero respeto" del PP a la decisión, que ha recordado que ha sido justificada por motivos personales.



"Uno se mide por la importancia de sus adversarios"

El que fuera "su mayor enemigo político", el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado que Esperanza Aguirre ha sido una figura política que "no ha dejado indiferente a nadie" y ha afirmado que nunca la consideró su "enemiga".Gómez ha añadido que él y su partido "seguirán trabajando por los madrileños" porque, "aunque Esperanza Aguirre se va, los problemas se quedan". "Uno se mide por la importancia de los adversarios y yo he tenido que medirme con una política como Aguirre. Nunca la consideré mi enemiga porque en política no hay enemigos", ha asegurado Gómez, quien también ha deseado "lo mejor" en el ámbito personal a la ya expresidenta madrileña.

Mientras, el que será su sucesor en el cargo; el hasta ahora vicepresidente Ignacio González, publicaba en su cuenta de Twitter: "Tras 20 años trabajando juntos y pese a la tristeza, me queda la suerte de todos estos años en los que he aprendido casi todo en politica". González es el político que acumula el mayor número de cargos en la comunidad de Madrid y la mano derecha de Aguirre durante todos estos años.