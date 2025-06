Aldama afirma que "seguramente" aparecerán más nombres por encima de Santos Cerdán en el caso Koldo

El empresario Víctor de Aldama, considerado nexo corruptor y presunto comisionista en el conocido como 'caso Koldo', ha acudido este miércoles a declarar ante la juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, a su salida de los juzgados, ha asegurado que "seguramente" se conocerán más nombres implicados en la investigación que dirige el Tribunal Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos y el exasesor de éste Koldo García, una trama de corrupción que ha implicado también al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, señalado en un informe de la UCO.

"Ya lo anuncié y es lo que ha sucedido", ha respondido Víctor de Aldama.

Los periodistas presentes a las puertas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda le han preguntado si van a salir nombres nuevos y más arriba de lo que estamos viendo. "Seguramente", ha contestado De Aldama sin aportar más detalles.

Preguntado sobre si está satisfecho sobre los indicios relativos a Cerdán, Aldama ha dicho que no tiene por qué estarlo: "Yo creo que ya lo anuncié y es lo que ha sucedido y es lo que ha pasado".

El empresario ha acudido este miércoles a la sede judicial después de que la titular del juzgado, Delia Rodrigo, le citara a declarar por lo que dijo en la Audiencia Nacional el pasado noviembre. En aquella ocasión, aseguró que el exasesor ministerial Koldo García intercedió ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para intentar conseguir para el que era equipo de Víctor de Aldama --Zamora Club de Fútbol-- una plaza en Segunda B que finalmente se adjudicó al FC Andorra, propiedad del exfutbolista y empresario Gerard Piqué.

Cruce de declaraciones entre Feijóo y Sánchez en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han librado este miércoles un duro cruce de declaraiones tras destaparse la presunta implicación de Santos Cerdán en el 'caso Kolo' y el supuesto cobro de comisiones. El líder del PP ha exigido la dimisión al presidente del Gobierno por ser "el lobo de la manada corrupta" y el jefe del Ejecutivo ha acusado a los populares de ser una "enciclopedia de la corrupción".

"Sánchez no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de dimisión. ¿piensa redactarla?", le ha preguntado Feijóo a Sánchez.

Respecto a la moción de censura ha dicho que no le faltan ganas, sino cuatro votos. "Si aparecen, no dudaré ni un instante, y quién sabe si aparecerán porque Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final", ha afirmado el líder del PP.

Pedro Sánchez ha iniciado su contraataque advirtiendo de que frente a las peticiones de adelanto electoral por parte del PP, el único adelanto que va a haber es, a la vuelta del verano, el de las sentencias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular.

"La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción es absoluta", ha garantizado para contrastar esa actitud con la del PP, que ha dicho que expulsan a los que la denuncian.

