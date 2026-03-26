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Carlos Cuerpo será el vicepresidente del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero

El presidente del Gobierno anuncia los cambios para el relevo de María Jesús Montero.

Pedro Sánchez comparece en La Moncloa

Carlos Cuerpo será el vicepresidente del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero | Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la reestructuración del Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, que deja su cargo para concurrir como candidata a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. En su lugar, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, pasará a ocupar la vicepresidencia.

La decisión ha sido comunicada en una declaración institucional desde las escalinatas del Palacio de la Moncloa, donde Sánchez ha detallado los ajustes en el equipo de Gobierno.

Relevo en el Ejecutivo

El cambio responde a la salida de Montero del Ejecutivo para centrarse en la campaña electoral en Andalucía. La hasta ahora vicepresidenta primera inicia así una nueva etapa política, tras una trayectoria continuada en el Gobierno central.

Carlos Cuerpo, que hasta ahora dirigía la cartera económica, asume nuevas responsabilidades dentro del gabinete en un momento marcado por la evolución del contexto internacional.

A partir de este viernes, será Arcadi España, el secretario de política territorial hasta ahora el nuevo ministro de Hacienda.

Elogios a Montero

Sánchez ha querido elogiar la figura de María Jesús Montero asegurando que es "la mejor política que conoce". "Ha hecho de España un país mejor", ha dicho. Ha expresado su reconocimiento destacando su papel durante casi ocho años en el Consejo de Ministros. En una declaración institucional, ha subrayado la relevancia de su trayectoria al frente del Ministerio de Hacienda y como vicepresidenta primera. "Quiero agradecer de corazón a la vicepresidenta primera y ministra de hacienda María Jesús Montero, por sus casi ocho años de trabajo, incansable al servicio de España". ha afirmado. Además, ha señalado que ha sido "un pilar fundamental de este gobierno".

El jefe del Ejecutivo ha atribuido a Montero un papel clave en la gestión económica, destacando su contribución para garantizar recursos en momentos complejos. En su intervención, ha señalado que su labor ha sido determinante para afrontar situaciones como la pandemia o el actual contexto internacional.

Asimismo, ha puesto en valor su implicación en el refuerzo de los servicios públicos y en la ejecución de proyectos estratégicos como la transición ecológica y la transformación digital. También ha destacado su gestión de los fondos europeos y su capacidad de diálogo en el ámbito parlamentario.

Ha asegurado que Montero "ha hecho de España un país mejor" y ha remarcado el agradecimiento del Gobierno a su labor.

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