Los mensajes entre Ábalos y Pedro Saura sobre el rescate de Plus Ultra: "Tienen que revertir el acuerdo, la Sepi está fuera de control"

24 de marzo de 2021, día en el que varios medios publicaron un informe sobre la ayuda de 53 millones de euros concedida a la compañía Plus Ultra que provocó una reacción en el Ministerio de Transportes. Según una conversación de WhatsApp a la que ha tenido acceso el diario 'El Mundo', el que fuera ministro del ministerio, José Luis Ábalos, y su secretario de Estado, Pedro Saura, mostraron su rechazo a la operación y llegaron a plantearse revertirla.

Todo comenzó a primera hora de la mañana cuando Ábalos preguntó a su secretario tras la filtración del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa): "¿Quién ha filtrado el informe de Aesa?". Saura respondió que tenía "que haber sido Economía o Hacienda", a lo que el ministro añadió: "Todo indica que Economía quiere salvarse".

Días antes, el exministro de Transportes había asegurado públicamente que su ministerio no había participado en el rescate. "La verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, por lo tanto no puedo dar muchas explicaciones", declaró, dejando claro que no sabía con certeza su nombre: "Plus Ultra creo que se llama". También la describió como una compañía "muy pequeña".

Sin embargo, tras la publicación del informe ambos dirigentes interpretaron que se intentaba responsabilizar a Transportes de una decisión que dependía realmente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), adscrita al Ministerio de Hacienda. El documento filtrado formaba parte del expediente que permitió aprobar la ayuda pública, junto con otros informes externos.

Hacienda señalada como responsable

Una hora después de los primeros mensajes, Saura propuso frenar la operación: "No sé cómo lo ves, mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra, y dos, que la Sepi está fuera de control". Pero Ábalos no quiso dar ese paso y 20 minutos después respondió que eso supondría un enfrentamiento con Hacienda, entonces dirigido por María Jesús Montero: "Eso es indisponerme con Hacienda".

A lo largo del día, ambos siguieron intercambiando mensajes y coincidieron en señalar a Hacienda como responsable del rescate. También mostraron dudas sobre la solidez del proceso. Saura advirtió: "La Sepi dice que fue fundamental un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial que tiene como objetivo salvar a empresas estratégicas y que hay que evaluar si pueden devolver la ayuda". Y añadió: "Apaga y vámonos" porque "si este es el argumento ante un juzgado lo tienen mal".

Además, insistió en que lo realmente importante era comprobar "si la empresa puede devolver las ayudas", quitando importancia al informe de Aesa y sugiriendo que su uso tenía una motivación política.

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