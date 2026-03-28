Mónica Oltra prepara su regreso a la política con la mirada puesta en la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se prepara para regresar a la primera línea política tras más de tres años alejada de la actividad institucional. Según Europa Press, Oltra anunciará próximamente su voluntad de retomar su carrera y dar un paso adelante, con la vista puesta en la alcaldía de Valencia.

Varios años centrada en su defensa

La exdirigente dejó sus cargos en 2022, en medio de una situación judicial que generó una fuerte presión política y mediática. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, centrada en su defensa y apartada del foco público. Sin embargo, tras este periodo, todo apunta a que considera que es el momento adecuado para volver a implicarse activamente en la política.

Su posible candidatura a la alcaldía supondría un movimiento de gran relevancia dentro del panorama político valenciano, especialmente en el ámbito de la izquierda. Durante su etapa anterior, Oltra fue una de las figuras más influyentes del Gobierno autonómico, y una de las caras más reconocibles del espacio progresista, lo que podría facilitar su reaparición como líder con capacidad de movilización.

Su próximo objetivo

Aunque todavía no se han dado a conocer detalles concretos sobre cómo se articularía su regreso, ni bajo qué siglas concurriría a unas futuras elecciones municipales, su entorno apunta a que el objetivo es construir un proyecto sólido, con el que disputar el gobierno municipal de la ciudad.

Este posible retorno abre incógnitas sobre cómo reaccionarán el resto de fuerzas políticas, tanto dentro como fuera de su ámbito ideológico, y sobre el impacto que podría tener en el equilibrio actual del consistorio valenciano. En cualquier caso, la vuelta de Mónica podría marcar un nuevo capítulo en la política local, y reactivar el debate en torno a los liderazgos en la izquierda valenciana.

Este posible anuncio coincide con la celebración este sábado del VII Congreso de Iniciativa-Compromís en Valencia, partido al que pertenece Oltra.

Alberto Ibáñez "da por hecho" la vuelta de Oltra

En este contexto, el diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que "da por hecho el retorno de Oltra a la primera línea política". Además, considera probable que ocupe un puesto destacado en futuras listas electorales, acorde con su relevancia dentro del espacio político.

Ibáñez también ha señalado la necesidad de que las formaciones reflexionen sobre las circunstancias que llevaron a la dimisión de Oltra en junio de 2022, cuestionando por qué no se resistió la presión en aquel momento. Asimismo, el diputado ha criticado la decisión de la Audiencia de Valencia de abrir juicio oral contra Oltra, pese a la oposición de la Fiscalía, calificando el caso como un ejemplo de "lawfare" o utilización política de la justicia, y subrayando la falta de indicios sólidos en el procedimiento.

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