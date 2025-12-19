La jueza vuelve a rechazar abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento por abusos sexuales de su exmarido a una menor

Un juzgado de Valencia ha vuelto a rechazar abrir un juicio oral a la expresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. La que fuera consellera de Igualdad, supuestamente habría encubierto abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su marido, en aquel momento.

La jueza del juzgado de Instrucción número 15 ha desestimado los recursos que interpusieron en junio de 2025, Gobierna-te y Vox tras concluir en que no se celebraría un juicio oral y se ha procedido a archivar, de forma provisional, la causa contra Orta.

En el auto, fechado el jueves 18 de diciembre, la instructora coincide con la resolución del fiscal y señalan que es fundamental que "la tarea preeminente del juez en el trance procesal que contemplamos es la de examinar con rigor las acusaciones para evitar que ningún ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento bastante para ello".

No obstante, pone en manifiesto que "ninguna de las acusaciones" de ambos partidos políticos, "ha precisado cuáles indicios individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado".

En junio de 2024, la Audiencia volvió a reabrir la causa que el juzgado de Instrucción había archivado al no apreciar delito. Mientras, el juez continuó con el procedimiento por "imperativo legal" y en la aplicación de esta, después de estimar los recursos. Pero un año después, volvió a negar la apertura de juicio oral, optando por aplazar la causa y concluyendo con la actual decisión de rechazarlo.

Vox "distorsiona"

Sin embargo, la jueza establece que el recurso presentado por Vox "choca con el régimen legal aplicable" porque "claramente prevé tanto la eventualidad de que el instructor de un procedimiento abreviado deniegue la apertura de juicio oral en tales casos de discrepancia entre las acusaciones como que tal sobreseimiento pueda ser provisional".

El auto manifiesta que el instructor no tiene "pretendida de obligación" de abrir juicio oral "a petición" de acusaciones personadas. al igual "de la prohibición de que tal sobreseimiento pueda ser provisional como el acordado en el auto impugnado".

En el mismo, considera que Vox "distorsiona" el alcalde de resolución de la Audiencia.

Había "indicios sólidos"

Los hechos sitúan entre 2016 y 2017 al educador Luis Ramírez Icardi abusando de una niña de 15 años en un centro de acogida de Valencia. Fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión. Sin embargo, tiempo después el juez titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, imputó a decenas de personas.

Una de ellas fue Mónica Oltra donde consideró que había "indicios solidos de un posible encubrimiento". El Tribunal Superior de Justicia valenciano la imputó, pero ella se negaba a dimitir. No fue hasta dos meses después que presentó su dimisión como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana: "Me voy con la cara alta y los dientes apretados porque esto es una infamia política y mediática".

