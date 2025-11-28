El momento en el que Andrea, expareja de Ábalos, regresa tras despedirse del exministro antes de su ingreso en Soto del Real

A las 18:09 horas, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, llegaban a la prisión de Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil. Minutos antes de su ingreso, Andrea, expareja de Ábalos, se acercó a la cárcel para llevarle unas bolsas con sus pertenencias.

Aunque no hizo ninguna declaración ante los medios, las cámaras captaron el momento en el que Andrea regresaba a su coche, con el rostro serio y una actitud muy reservada. Durante su estancia en prisión, Ábalos y Koldo tendrán derecho a 40 minutos de visitas familiares a la semana.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, fue quien acordó ayer para ambos prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras considerar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos empieza a tirar de la manta

Poco antes también de la vista en la que el magistrado decretó el ingreso en prisión, Ábalos disparó una última bala en sus últimas declaraciones públicas antes de la decisión. En declaraciones a 'El Mundo', el exministro de Transportes apuntó a Air Europa como el medio para poder acabar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".

Pero el exministro va un paso más allá: asegura que está sufriendo "una indefensión total" por tratarse del primer diputado del Congreso que entra en la cárcel durante el ejercicio de su escaño, y considera ser objetivo de una campaña en su contra por parte del Gobierno, para silenciarle, meterle entre rejas y tratar de tapar así el caso de Air Europa.

Ábalos es tajante cuando le preguntan por qué Air Europa no está citada en la causa, cuando él ha asegurado que recibió presiones de la compañía para ser la encargada del envío de mascarillas a Canarias: "Sería abrir el melón (…)". Air Europa es propiedad mayoritaria de Globalia, compañía que firmó un contrato de patrocino con IE África Center, de Begoña Gómez. Por estas relaciones empresariales apunta Ábalos a Begoña Gómez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.