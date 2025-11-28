Carlos Lacaci, tras la supuesta filtración de Sánchez a Ábalos sobre la investigación a Koldo: "Estaríamos ante un delito de revelación de secretos"

Este jueves, el magistrado Leopoldo Puente envió a prisión provisional y sin fianza al exministro y actual diputado José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo extremo de fuga ante las peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Además, en las últimas horas, en una entrevista en 'OkDiario', Ábalos ha señalado al presidente del Gobierno asegurando que Pedro Sánchez le filtró en Moncloa que la Fiscalía investigaba secretamente a Koldo. De ser así, podría constituir un delito de revelación de secretos. En las Noticias de la Mañana de Antena 3, Manu Sánchez ha abordado la actualidad política con el abogado Carlos Lacaci.

Al hilo de esta última revelación de Ábalos, Lacaci explica que en caso de "acreditarse y probarse este hecho", se podría dar "un delito de revelación de secretos, en este caso por el mismísimo presidente del Gobierno, toda vez que revelar secretos, máxime cuando se estaría en una investigación secreta a nivel judicial o policial, pone en riesgo precisamente esa investigación".

Las primeras horas de Ábalos y Koldo en prisión

"En prisión provisional tienen más limitaciones y restricciones"

Sobre las primeras horas en prisión de Ábalos y Koldo, el abogado nos explica cómo han sido. Señala que "los que están conducidos a la prisión son primero identificados, se les toma sus huellas, se les clasifica en el grado, que normalmente para los que ingresan es en el módulo de ingresos y en primer grado suele ser un grado más restrictivo y bajo unas circunstancias y condiciones más restrictivas que los que ya están penados, es decir, en prisión provisional tienen más limitaciones y restricciones de derechos, por ejemplo, no pueden acceder normalmente en esta primera posibilidad de ingreso mediante prisión provisional a trabajos o a los cursos, eso vendrá posteriormente, y ahora están en ese módulo que normalmente suelen estar acompañados por algún preso de confianza, o incluso ambos en una celda".

Qué ocurre ahora

Tras este ingreso en prisión provisional, Carlos Lacaci explica que el siguiente paso será "el auto decretando la fecha para el juicio oral, y es previsible que no tarde mucho en señalarse esa fecha ni en realizarse el propio juicio", ante lo que precisa que "es muy complicado la salida de Ábalos o Koldo antes del juicio oral".