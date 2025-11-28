Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Supremo comunica al Congreso que no puede suspender a Ábalos hasta que el auto de prisión sea firme

La deliberación del recurso está fijada "para el próximo día 4 de diciembre de 2025 a las 11.30 horas".

Ábalos

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El Tribunal Supremo ha contestado al oficio remitido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acerca de la situación procesal del diputado José Luis Ábalos Meco, señalando que no puede suspenderlo mientras que el auto de prisión provisional no sea firme.

En el escrito se destaca que "el auto de Procedimiento Abreviado no es firme", al estar recurrido en apelación por las representaciones procesales de Ábalos y su exasesor Koldo García. La deliberación del recurso está fijada "para el próximo día 4 de diciembre de 2025 a las 11.30 horas".

A partir de ese momento, subrayó el Supremo, cuando, en caso de ser firme el auto, la Mesa del Congreso podrá aplicar el artículo 21 del Reglamento por el que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Ábalos y Koldo pasan juntos su primera noche en Soto del Real

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ya han pasado en una misma celda su primera noche en la cárcelSoto del Real. Este jueves, ingresaron por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante el "extremo" riesgo de fuga por la proximidad del primer juicio por el llamado caso Koldo y las elevadas penas que piden para ellos la Fiscalía y las acusaciones.

Atendiendo a las informaciones que la abogada Leticia de la Hoz ha proporcionado a los periodistas, parece que estas primeras horas en prisión el más afectado sería Ábalos, mientras que Koldo se encontraría "tranquilo".

A pesar de haber pasado juntos esta primera noche en el módulo de ingresos de la prisión, lo más probable es que pronto les asignen celdas separadas, ha precisado la abogada, que ha explicado. Este mismo viernes, su abogado, Carlos Bautista, acude a visitarle.

Podrían pasar al módulo en el que estuvo Santos Cerdán

Teniendo en cuenta que Ábalos y Koldo son presos preventivos y primarios, y están acusados de un delito sin connotaciones violentas, lo previsible es que pasen a un módulo con internos de perfiles similares, como el módulo 13 de internos primerizos, sin antecedentes, con un perfil bajo de conflictividad en el que estuvo Santos Cerdán.

Tras su ingreso en Soto del Real, ambos siguieron el protocolo de ingreso, que comienza con la identificación, la toma de huellas y fotografías y la apertura del expediente sobre su situación procesal y penitenciaria. Tras ello, recibieron productos higiénicos y de cama, fueron informados de sus derechos, como el de comunicar su situación a su familia y abogado de forma inmediata a través de una llamada telefónica y se les retiraron objetos prohibidos, como sus móviles, que se custodiarán en el centro y que podrán retirar al salir en libertad o entregar a un familiar.

