El general del ejército de tierra Jesús Argumosa , tras el ataque de EEUU e Israel a Irán: "Esta guerra es muy preocupante porque puede extenderse"

Jesús Argumosa, general de división retirado del ejército de tierra, analiza el futuro geopolítico tras la guerra en Oriente Próximo que ha iniciado la 'Operación Furia Épica'.

Experto en la guerra en Oriente Próximo.

Los desafíos de la guerra en Oriente próximo | antena3.com

Laura Simón
Publicado:

El general de división retirado del Ejército de Tierra Jesús Argumosa analiza la guerra en Oriente Próximo que se ha desatado tras el ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán denominado como: 'Operación Furia Épica'. Un primer ataque al que la comunidad internacional mira con preocupación ante el riesgo de una nueva guerra total.

Argumosa desconoce hasta dónde va a llegar la escalda. "La guerra empieza en un lugar de Oriente Medio que es un laberinto de conflictos y no se sabe hasta dónde se va a extender". "Esta guerra es muy preocupante porque puede extenderse y no se sabe cómo va a terminar", apunta.

"En este ataque se ha visto que Irán estaba mucho mejor preparado que en junio"

Apunta además el general que el pasado mes de junio Irán tardó en responder al ataque, pero en esta ocasión en apenas dos horas ya estaba lanzando misiles. "En este conflicto se ha visto que Irán estaba mucho mejor preparado que en junio para hacer frente a un ataque israelí o de EEUU".

En las últimas horas se ha incorporado a la contienda la milicia de Hezbolá desde el Líbano. Señala que esta fuerza está debilitada pero es un problema importante porque es un nuevo frente que le aparece a Israel. "La capacidad de Hezbolá es mucho menor que la de Irán".

Para Argumosa no es tan fácil que Irán de deshaga. "El gran problema es que después el ataque del mes de junio parecía que estaba debilitado y sin respuestas eficaces pero sus misiles llegan a Israel y además con eficacia. Esta operación militar será mucho más compleja que la que se hizo en junio que duró 12 días".

Mantiene que en esta guerra los objetivos de EEUU e Israel son los de deshacer el programa nuclear de Irán, su sistema de misiles e impedir que apoye a los 'proxys' que todavía tiene. "Eliminar el régimen iraní es muy complicado, la oposición está desunida".

