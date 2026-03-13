Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, citado a declarar por difundir datos personales de dos periodistas

Este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha citado a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como querellado en la causa abierta por revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas de 'El País' que habían sido identificados por un policía.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE, la jueza ha tomado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas afectados. Miguel Ángel Rodríguez habría difundido sus nombres, apellidos y una foto, y acudirá a declarar en su condición de "denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas. Tras su comparecencia, la magistrada oirá a varios testigos y también a los dos periodistas perjudicados.

Rodríguez habría alegado que estaban "acosando a los vecinos" de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez habría difundido los datos de los dos periodistas mientras éstos trabajaban en una información sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, relacionada con el presunto fraude fiscal por el que se encuentra procesado. Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2024, cuando un agente que prestaba servicio de escolta a la presidenta madrileña, solicitó a los periodistas que se identificaran mientras trabajaban en las inmediaciones del domicilio de Ayuso investigando la posible existencia de una obra ilegal.

Los dos periodistas entregaron su documentación junto a las acreditaciones de prensa. Acto seguido, el jefe de gabinete de Ayuso difundió sus datos personales junto con sus fotografías. Por ello, la jueza ha ordenado a la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta el servicio de escolta a Díaz Ayuso, que identifique a los agentes que estaban ese día de servicio.

Miguel Ángel Rodríguez, hombre de confianza de la líder popular, envió la información personal de los dos periodistas por un chat con 18 contactos, y previamente escribió que habían estado "acosando a los vecinos" de la presidenta Ayuso. El PSOE denunció a Rodríguez por revelación de secretos, y posteriormente, los dos periodistas y el medio en el que trabajan presentaron una querella. Se acusaba al jefe de gabinete de Ayuso de exponer los datos de los reporteros de forma delictiva, acusando a Rodríguez de extraer los datos de forma irregular.

La Audiencia de Madrid ordenó admitir la querella

El 28 de marzo de 2025, el Juzgado de Instrucción 25 de Madrid decidió archivar la denuncia y la querella interpuestas contra el jefe de Gabinete de Ayuso. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid sostenía que era "pertinente averiguar cómo, cuándo y porqué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si éste efectivamente divulgó los mismos".

El pasado 3 de marzo, la Audiencia de Madrid ordenó admitir la querella. Según apunta el auto, para justificar que esos mensajes se enviaron, la parte querellante aportó un recorte de periódico del diario 'El Mundo' de una entrevista realizada a Rodríguez donde se le preguntó por qué había difundido la identidad y la foto de dos periodistas de 'El País', a lo que éste respondió: "Porque estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más".

El auto destaca que, según apunta el artículo 5.5 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Ley 2/1986), los miembros de dichos cuerpos deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal.

