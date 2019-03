Mas se reúne con los vicepresidentes de la comisión Europea en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, viaja este lunes a Bruselas (Bélgica), donde se reunirá con los vicepresidentes de la Comisión Europea Olli Rehn y Maros Sefkovic, y se entrevistará con el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lázsló Andor.



El presidente del Ejecutivo Comunitario, Jose Manuel Durao Barroso, no le recibirá por problemas de agenda. Fuentes comunitarias afirmaron la semana pasada que Mas había pedido una entrevista con Barroso pero que no era posible por problemas de agenda. Sin embargo, la Generalitat aseguró que no había solicitado "oficialmente" ningún encuentro.



Este es el séptimo viaje que hará a Bruselas desde que es presidente de la Generalitat, y su agenda se iniciará entrevistándose con Lázsló Andor en la sede de la Comisión Europea. Después llevará a cabo una rueda de prensa en la Delegación del Govern; Tras estos actos almorzará con Rehn; despachará con Sefkovic; a las 15.45 se reunirá con eurodiputados catalanes; y a las 16.15 se encontrará con catalanes que trabajan en las instituciones europeas.