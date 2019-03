Mas reta a la oposición a presentar una moción de censura

El presidente catalán, Artur Mas, ha delimitado hoy las posibles responsabilidades del 'caso Palau' a los directores financieros de CDC y ha negado comisiones ilegales ni tratos de favor a constructoras, por lo que ha retado a la oposición a presentar una moción de censura puesto que no piensa dimitir.

En su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para dar cuenta del caso del Palau de la Música, Mas ha contestado a los grupos que no puede depurar responsabilidades políticas por el presunto cobro de comisiones ilícitas en CDC porque a día de hoy no hay ningún cargo del partido ni del gobierno de la Generalitat imputado.

Mas, que ha estado acompañado por la vicepresidenta, Joana Ortega, y del conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que se fía "al cien por cien" de los responsables de finanzas de CDC, y ha recalcado que éstos han tenido siempre "plenos poderes" dentro del partido, sin la obligación de consultar nada a la dirección política.

En la comparecencia, de tres horas de duración, no han asistido los líderes del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, del PSC, Pere Navarro, y de ERC, Oriol Junqueras, que han delegado sus intervenciones a los portavoces parlamentarios. El presidente de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha llamado "cobardes" a Navarro y Sánchez-Camacho.

El presidente catalán, que para defenderse de las críticas ha recordado en algún momento el caso Filesa que afectó al PSOE y al PSC, ha negado trato de favor a la constructora Ferrovial, empresa que presuntamente pagó comisiones ilegales a CDC, y ha confiado en que el juez lo tendrá en cuenta cuando se celebre la fase del juicio oral del caso Palau de la Música.

Sin querer negar la "gravedad de los hechos", el presidente catalán ha pedido al Parlament que prevalezcan dos principios, el de igualdad de trato de acusación y defensa hasta que haya sentencia y el de la presunción de inocencia. De todas formas, Mas, en una comparecencia en la que estaban presentes los diputados imputados de CiU Oriol Pujol y Xavier Crespo, ha asegurado que si una vez que haya sentencia sobre el caso Palau se derivan responsabilidades de personas vinculadas a CDC, el partido tomará las decisiones oportunas y devolverá "hasta el último céntimo de euro" al Palau, aunque "estoy convencido de que no pasará", ha apuntillado.

A preguntas de la oposición sobre sus relaciones con los extesoreros y con el exresponsable del Palau, Mas ha negado que en alguna ocasión haya acudido a una reunión conjunta con Carles Torrent, Daniel Osàcar y Fèlix Millet. Ha admitido, sin embargo, que en alguna ocasión se vio a solas con Fèlix Millet, incluso en la isla de Menorca, donde el exsaqueador confeso del Palau veraneaba, sin concretar si esos encuentros ocurrieron antes o después de estallar el caso del Palau, aunque ha subrayado que nunca habló con él de los asuntos financieros de CDC.

La oposición ha coincidido en pedir a Mas que dimita si se demuestra que CDC se financió ilegalmente y han considerado insuficientes las explicaciones dadas por el líder convergente. La portavoz del grupo de ERC, Marta Rovira, ha dicho no entender "cómo puede basar sólo su defensa en confiar en la gente de su partido que le ha dado las explicaciones", cuando "lo que se le pide es que nos diga cuáles son estas explicaciones".

El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha contestado a Mas que el caso "Filesa sucedió en el siglo pasado y yo tenía trece años", y le ha invitado a "irse" si se demuestra que ha habido financiación irregular en su partido, que pudo estar "dopado" con "dinero sucio" en las pasadas elecciones. Desde el PPC, su portavoz Enric Millo ha lamentado que Mas "no haya respondido con profundidad a las preguntas" planteadas, y al PSC le ha reprochado sus críticas al PP por el Caso Bárcenas "y que no recuerda el caso de los ERE de Andalucía".

El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, se ha dirigido a Mas para puntualizar que "yo no le pido que se vaya. Le pido que haga limpio, y que asuma responsabilidades, porque si no lo hace, acabará teniendo que irse". El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha dicho que Mas ha desaprovechado "una oportunidad para tener autoridad moral porque podía haber hecho limpieza y no la ha hecho" y ha subrayado: "algunos de ustedes se tendrán que ir a casa y otros a la cárcel por la corrupción del caso Palau".