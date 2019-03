Mas dice a Rajoy que hay países pequeños que "viven mejor que España con el 27% de paro"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha contestado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hay países pequeños en Europa y en el mundo que "viven mucho mejor que en España, con su 27% de paro". "¿Qué es mejor, ser un país grande como España, con un 27% de paro o ser como Austria con un 4%?.

El tema de la dimensión de un país tiene que ver con el poder, pero no necesariamente con si la gente vive mejor o peor", ha dicho Mas en el transcurso de la Festa de la Tamborinada celebrada en el parque de la Ciutadella de Barcelona. El presidente de la Generalitat contestaba así, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones realizadas por Mariano Rajoy en la clausura del Círculo de Economía en Sitges, en las que, en alusión al debate soberanista en Cataluña, advirtió que "para estar en Europa con fuerza se necesita ser grandes. Los pequeños no cuentan nada". "No comparto las manifestaciones de Rajoy; es una visión sesgada de la realidad, porque de lo que se trata realmente es que los países vayan bien para que la gente viva bien", ha añadido.

En este sentido Mas ha insistido en que precisamente los países pequeños pueden tener políticas "mucho más sensibles" para que sus ciudadanos puedan vivir mejor. En esta línea y aunque según Mas, Rajoy hacía referencia en sus palabras a países pequeños en general, existen países de poca población, "incluso más pequeños que Cataluña, donde la gente vive muy bien, mucho mejor que aquí, y hay países grandes que van mejor que España".

El jefe del Ejecutivo catalán ha argumentado que la historia "demuestra y demostrará" que existen estados de dimensiones reducidas en Europa y en el resto del mundo "que funcionarán muy bien". "De hecho ahora los países más competitivos en el mundo y con niveles de bienestar más grandes son precisamente países pequeños: Suiza, Suecia, Dinamarca Austria, más o menos como Cataluña", ha subrayado.

Según el presidente de la Generalitat, Mariano Rajoy no aprovechó su presencia en al acto de clausura del Círculo de Economía en Sitges para reunirse o mantener un contacto con él durante la visita, "como es público y notorio.