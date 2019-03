Mariano Rajoy: "Para estar en Europa con fuerza se necesita ser grandes, los pequeños no cuentan nada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado este sábado abierto a dialogar y a escuchar propuestas sobre cambios en el modelo de Estado autonómico, pero ha advertido, en alusión al debate soberanista en Cataluña, que "para estar en Europa con fuerza se necesita ser grandes. Los pequeños no cuentan nada".



El jefe del Ejecutivo ha clausurado las 29 jornadas que el Círculo de Economía en Sitges (Barcelona), en cuyo coloquio posterior a su intervención ha afrontado varias preguntas respecto a las propuestas de reforma de la Constitución y al llamado derecho a decidir que reclama el gobierno catalán.

Rajoy ha remarcado que la crisis económica ha puesto de manifiesto que las diferentes administraciones públicas españolas han sido capaces de trabajar "juntas" en la reducción del déficit, y ha insistido en que su prioridad en estos momentos es combatir la crisis económica.



"Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Se puede hablar de financiación. Pero ahora tenemos muchas más cosas que nos unen: la historia, las relaciones personales, las comerciales, nuestro propio texto constitucional...", ha afirmado Rajoy.



El presidente del Gobierno ha asegurado que la Constitución ha permitido que España viviera "la mejor etapa" de su historia y ha añadido que, aunque está dispuesto a "hablar de todo", su cargo le obliga a tener un "plus de responsabilidad".



Ante un auditorio de empresarios y directivos ha recordado que la Constitución se ha reformado dos veces, para reconocer el sufragio activo y pasivo de los extranjeros, y otra, la más reciente, para garantizar la estabilidad presupuestaria.



"La Constitución se puede reformar, pero se necesitan tres cosas: un objetivo claro, un consenso amplio en el objetivo y el momento adecuado", ha comentado Rajoy, que ha comentado que como presidente debe tener claras las prioridades y los tiempos.



Rajoy se ha mostrado firme partidario del Estado autonómico y ha asegurado que está "dispuesto" a escuchar la propuesta "federal" del PSOE, si bien ha avisado de que el modelo alemán es menos descentralizado que el español.



El presidente, que ha pasado de puntillas respecto al debate soberanista abierto en Cataluña, ha resumido el resto del "panorama" actual de la siguiente forma: "Hay otros que plantean que el Estado asuma educación y sanidad; otros plantean una República parecida a lo que se denominaba el socialismo real y luego está el derecho a decidir".



"No me niego a hablar", ha recordado Rajoy, pero acto seguido ha asegurado que la UE trabaja por que haya un solo supervisor bancario en todos los países europeos, un fondo de garantía común, una Hacienda única o bien un presupuesto único, al tiempo que ha insistido en que se siente español y gallego.



Por otra parte, ha asegurado que confía en lograr un acuerdo "entre todos" los gobiernos autonómicos respecto al déficit de este año y ha garantizado que hará "todo cuanto esté en sus manos" para ello. No obstante, ha recordado que habrá que esperar a que el consejo europeo de junio confirme la cifra de déficit del 6,5 % del PIB para este año, para decidir el techo final para las autonomías.



En cualquier caso, no ha entrado en el debate sobre si habrá objetivos diferentes para algunas comunidades (el llamado déficit asimétrico).



Precisamente ayer, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presente este sábado también en las jornadas de Sitges, volvió a avisar de que dependiendo de la cifra de déficit marcada para Cataluña, se reserva la posibilidad de renunciar a presentar las cuentas de este año y a seguir funcionando mediante una prórroga presupuestaria.