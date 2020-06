Martínez-Maillo: "Sánchez quiere asaltar el poder de la mano de los que ponen en peligro a España"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha valorado la decisión del PSOE de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Indica que "no es la primera vez que Sánchez intenta llegar a La Moncloa sin haber ganado las elecciones. Quiere asaltar el poder de la mano de los que ponen en peligro a España, y no le importa. Pretende llegar al Gobierno de la mano de Podemos, que no defienden la unidad de España, y de la mano de los que quieren romper el país que son los propios independentistas".

En rueda de prensa, Maillo ha advertido además de que la moción de censura "debilita a España" en un momento delicado con el 155 en vigor en Cataluña y "da ventaja al independentismo". La moción, ha continuado, "no tiene causa ni justificación a excepción de su ambición de llegar al Gobierno" por parte de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de cometer una "auténtica irresponsabilidad" y de no merecer llegar a las "altas cotas de poder" que busca.