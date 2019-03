Margallo: “No hay más solución que la militar” para derrotar a Daesh en sus feudos

En una jornada sobre el Mediterráneo celebrada en Barcelona, Margallo ha defendido una "estrategia global" para hacer frente a Daesh: "Es obvio que tenemos que acabar con las bases territoriales (de EI) en Siria, Iraq, Libia y Mali, y acabar con sus franquicias. No hay más solución que la solución militar en este caso, pero no bastará".



El titular de Asuntos Exteriores y Cooperación también ha avisado de que se debe actuar también políticamente, así como acabar con su financiación. "Si Daesh es poderoso es porque tiene dinero, porque le compran petróleo o porque le transfieren a cuentas corrientes", ha aseverado.



El ministro, José Manuel García-Margallo ha explicado que Estado Islámico es un fenómeno "extraordinariamente peligroso", que "atenta contra el fundamento de la civilización", puede actuar en cualquier país del mundo, ha pasado de ser "lobos solitarios" a "comandos militares sincronizados y dirigidos desde la distancia" y porque "va a durar muchos años".



"Daesh utiliza el terrorismo, pero que no es solo una organización terrorista", con una preparación militar muy "eficaz", asegurada con antiguos oficiales del ejercito iraquí, y que usa las redes sociales con "extraordinaria eficacia".



Ante esta situación inédita, "la opinión pública es capital en la lucha contra el terrorismo", ha remarcado Margallo, ya que "por fuertes que sean los gobiernos, los estados o las organizaciones supranacionales, si no tienen el apoyo y el pálpito de la opinión pública, será imposible derrotar al terrorismo".



Para García-Margallo, "el mundo ha cambiado y tenemos que cambiar la manera de afrontar a medio y largo plazo los problemas a los que nos enfrentamos. "Hacer una política exterior en los tiempos que corren sin una estrategia (común) es simplemente suicida".