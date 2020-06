'pa' fuera la mala, oh oh oh'

'Pa' mala tú, Cristina', la versión de 'Lo Malo' que ha hecho Juventudes Socialistas sobre el máster de Cifuentes

Juventudes Socialistas de Madrid han lanzado un vídeo en el que versionan la canción de 'Lo Malo' y modifican la letra para parodiar la polémica de Cristina Cifuentes y su máster en la Rey Juan Carlos.