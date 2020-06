Maíllo pide regular la acción popular en la Justicia para que no se produzca "shows" como el de la declaración de Rajoy

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha insistido en regular la acción popular en la justicia para que no se produzcan "shows" como el de este miércoles en el juicio del caso Gürtel, en el que declaró como testigo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En una entrevista en una radio, Maíllo ha señalado en ese sentido que el "show" de este miércoles lo "montaron" tres abogados de acusaciones populares relacionadas con el PSOE: el de ADADE, el del Partido Socialista de Madrid y el del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. "Es urgente regular la acción popular", ha señalado Maíllo, recordando así la intención del PP de promover una reforma que impida a los partidos ejercer las acusaciones populares.

"Muchos nos sentimos orgullosos del presidente del Gobierno"

Además, ha considerado "extemporánea y fuera de lugar" la petición de dimisión de Rajoy por parte de "un impostado" líder socialista, Pedro Sánchez, quien tenía preparado ese reclamo ya antes de escuchar a Rajoy y que parecía estar "enfadado con sus abogados" por sus actuaciones en la declaración.

Pese a este "juicio político" al que fue sometido Rajoy, Maíllo ha defendido la actuación del líder del PP, que colaboró con la justicia, dijo "la verdad" como hace "siempre, siempre", y fue "creíble, claro y contundente". "Muchos nos sentimos orgullosos del presidente del Gobierno", ha señalado Maíllo, quien también ha subrayado la "contundencia" con la que el presidente respondió a más de 150 preguntas durante casi dos horas.

Asimismo ha dicho que no vio "ningún momento de debilidad" por parte de Rajoy, y sí vio "débiles las preguntas", y ha reiterado que en cualquier otro caso no habrían sido procedentes buena parte de las preguntas que no tenían que ver con el caso.

Rajoy fue este miércoles a la Audiencia Nacional a contar "lógicamente su verdad" y a decir "algo muy evidente", que no se encargaba de la economía del partido y que había cuestiones que él "no conocía, como le ocurre a Pedro Sánchez en el PSOE".