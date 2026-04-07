Jessica Rodríguez niega en el Supremo ser prostituta: "Soy dentista y estoy colegiada"

Arranque intenso en el caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Entre las primeras personas citadas a declarar, ha destacado la figura de Jessica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien ha detallado su relación personal y su papel en la trama.

Preguntada por si se dedicaba a la prostitución, Jéssica ha respondido tajante: "Soy dentista y estoy colegiada". El abogado de Ábalos, ha vuelto a formular la pregunta sobre el momento de los hechos, a lo que Jéssica ha precisado: "Entonces era azafata de imagen".

El piso de Plaza de España

Rodríguez ha confirmado que fue el propio Ábalos quien le pidió buscar una vivienda en Madrid. "Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara", ha explicado. El objetivo, según su versión, era tener un lugar donde poder estar juntos.

Ese piso, ubicado en Plaza de España, pleno centro madrileño, también está en el centro de la investigación. La UCO trata de esclarecer quién pagaba realmente los cerca de 2.700 euros mensuales de alquiler. Rodríguez sostiene que pensaba que lo asumía el exministro, aunque el sumario apunta a que los pagos los realizaba Alberto Escolano por orden de Aldama.

A pesar de la ruptura en 2019, ella continuó viviendo allí durante años. Jéssica lo justifica asegurando que Ábalos le dijo que podía quedarse mientras terminara la carrera. "La relación estaba rota desde 2019 cuando él apostó por su matrimonio. No cumplió las promesas que me había hecho y por eso supongo que me dejó en el piso", ha relatado.

"Koldo era la sombra de Ábalos"

Durante su comparecencia, Rodríguez también ha detallado la relación entre el exministro y su entonces asesor, Koldo García. "Era la sombra de Ábalos", ha afirmado, describiendo una relación jerárquica pero cercana.

Según su testimonio, era Koldo quien se encargaba de la mayoría de gestiones económicas: "Nunca le he visto pagar nada a Ábalos. Todo lo hacía Koldo", ha asegurado.

Contratos públicos sin trabajo

Otro de los puntos clave de su declaración ha sido su paso por empresas públicas como Ineco o Tragsatec. Rodríguez ha admitido que estuvo contratada, pero ha asegurado que nunca llegó a trabajar. "Yo cobraba y estaba a la espera de que Koldo y Joseba me dijeran qué hacer", ha señalado. También ha defendido que desconocía que se tratara de empresas públicas y que pensaba que eran "de un amigo" del entorno de Ábalos.

Según ha explicado, fue el propio exministro quien le sugirió estos contratos para que pudiera cotizar, en una etapa en la que, según dice, estaba centrada en sus estudios y en su relación personal.

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