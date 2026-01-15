Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Reunión PP-Edmundo

Feijóo promete a Edmundo González defender "ante el mundo la caída del chavismo" si llega a La Moncloa

El gallego definió a Zapatero como el "embajador del régimen en Europa" y reclama unas elecciones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión que ha mantenido este jueves con el opositor venezolano Edmundo González en Madrid

Edmundo y Feijóo | EFE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo este jueves en Madrid un encuentro con Edmundo González, el presidente electo de Venezuela actualmente exiliado en España. Durante la reunión, el gallego le trasladó su compromiso de apoyar la democracia venezolana y luchar contra el "gobierno ilegítimo" de Delcy Rodríguez.

En el encuentro también participaron personas del partido a nivel nacional y del Partido Popular Europeo como Manfred Weber, presidente del PPE, Ildefonso Castro, responsable de Exteriores del PP; Dolors Montserrat, secretaria general del PPE, y Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso.

Según fuentes del partido, tras la comparecencia en el Parlamento del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a quien el PP acusa de respaldar "a Nicolás Maduro incluso después de perder las elecciones y que respalda a Delcy Rodríguez, sin ni siquiera haberse presentado ellas".

Feijóo no dudó en prometer en que si llegan al Gobierno, Si llegamos al Gobierno, es decir ellos mismos desde La Moncloa defenderán "ante el mundo y con toda intensidad la caída inmediata y completa del chavismo".

El gallego tachó a Pedro Sánchez de "condescendiente con la dictadura venezolana" y criticó el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien definió como "embajador del régimen en Europa".

El líder del PP insistió en que España "debería liderar la presión internacional" y mantener las sanciones contra el régimen venezolano, en contraste con la posición del actual Ejecutivo. Además, reclamó que liberasen inmediatamente a todos los presos político, así como la celebración de unas elecciones libres en las que González y María Corina Machado puedan "devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace demasiados años".

El Parlamento debatirá la situación

Manfred Weber, por su parte, anunció que el Parlamento Europeo abordará la próxima semana, concretamente el martes, la "situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia".

El tema también será tratado en la reunión de líderes del PPE de los 27 países de la Unión Europea, que reúne a 14 jefes de Estado y de Gobierno europeos.

