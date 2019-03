Luis Planas: "Lo que hace falta es que haya urnas para que pueda haber primarias"

Luis Planas, Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y exmbajador en Marruecos ha defendido, en una entrevista en Espejo Público, que su candidatura es la adecuada para presidir el PSOE de Andalucía y presidir, en un futuro, la Comunidad.

Ha explicado que tiene experiencia profesional y en el partido durante 30 años. Así, ha especificado que milita pagando 160 euros al mes, lo que constituye el 5% de su salario. En este sentido, ha apuntado "los avales son un requisito administrativo, lo que hace falta es que haya urnas para que pueda haber primarias".

"Tenemos que ir hasta el final caiga quien caiga"

En cuanto a la moción de censura de la que habló Rubalcaba, ha dicho que no sabe si Rajoy comparecerá o no, pero que debería hacerlo porque en cualquier país europeo un presidente o primer ministro lo haría en circunstancias similares. En este sentido, ha apuntillado: "Yo comprendo el dilema de Rubalcaba porque creo que la moción de censura es absolutamente excepcional, empleada solamente en dos ocasiones, pero si el presidente del Gobierno no quiere comparecer, añgun medio tiene que haber desde el punto de vista constitucional y democrático".

Por último, en referencia a los ERE, para él "los socialistas tenemos que ir hasta el final caiga quien caiga". "Lo que quiero es que se llegue hasta el fondo y se depuren responsabilidades", ha añadido.