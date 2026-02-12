'Un paso al frente', el lema de IU, Más Madrid, Sumar y Comunes para presentar su alianza

'Un paso al frente', es el nuevo lema elegido por IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes para el acto de presentación de su alianza electoral que tendrá lugar el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Insisten en que solo se trata del eslogan del acto y no de la marca electoral. La iconografía del mismo muestra los colores de las cuatro formaciones.

Sumar, IU, Más Madrid y Comunes llevan meses de trabajo conjunto para construir un espacio "más democrático" y "sólido". Persiguen "una alianza común, compartida y abierta" de cara a las próximas elecciones generales, con el fin de movilizar al electorado a la izquierda del PSOE. Con este lema quieren dejar clara "su voluntad de plantar "en este ciclo electoral y avanzar para no abrir "las puertas a la extrema derecha" y que el líder de Vox, Santiago Abascal, no "se siente en el Consejo de Ministros".

Todos intentan evitar el debate del liderazgo para la futura candidatura y lo esquivan insistiendo en que es el momento de definir los objetivos políticos. Tampoco quieren polemizar sobre si es o no Yolanda Díaz la que debe encabezarlo.